Négy órán keresztül erőszakoltak hárman egy 18 éves lányt Szegeden

„Elfogytak a jelzők” – így kezdődik a Rendészeti Államtitkárság bejegyzése, amiben az áll, hogy hárman erőszakoltak meg egy fiatal lányt Szegeden, akin aztán üzenetben gúnyolódtak. A rendőrség alig egy nap alatt elfogta a gyanúsítottakat.

A Rendészeti Államtitkárság beszámolója szerint a 19 éves V. Zsolt János, a 37 éves D. Attila és a 40 éves J. Viktor október 21-én éjjel a Széchenyi térről ragadták magukkal a 18 éves lányt, akihez egy férfi ismerőse csatlakozott. A fiatal nőn hárman, négy órán keresztül élték ki alantas nemi vágyukat, írták.

Az ismerős azt állította, hogy félelmében nem mert az áldozat segítségére sietni, bevallotta, hogy egy számítógépen játszott, és közben mobiltelefonjával készített felvételt a lakásban történtekről.

A gaztett végeztével ketten vitték ki a lakásból a lányt, akit aztán otthagytak a buszmegállóban. Később az egyik elkövető felvette a kapcsolatot az áldozatával, és azt írta neki, hogy bár egyikük sem használt óvszert, ne legyen ideges, nem lesz terhes.

Az áldozat a történtekről orvosi vizsgálatát követően, ismerősétől, majd a közösségi médián keresztül kapott üzenetből szerzett tudomást, közölte a Rendészeti Államtitkárság.

A bejegyzésből kiderült, hogy a rendőrség alig egy nap alatt azonosította és elfogta a gaztett mindhárom gyanúsítottját. A bíróság elrendelte letartóztatásukat.

(Index)