Anyaország, Elcsatolt részek :: 2026. június 4. 21:53 ::

Tarr Zoltánék átvilágítják a külhoni magyar szervezeteket

Eljött a cselekvés ideje, átvilágítjuk a határon túli szervezeteket, beleértve a propagandaként működő médiumok támogatását - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 4-e, a nemzeti összetartozás napján a Facebook-oldalán.

"Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy az előző kormánytól milyen kapcsolatokat örököltünk" - írta bejegyzésében Tarr Zoltán. "Az áprilisban leváltott rendszer magyart magyar ellen hergelt, felhasználta a határon túli magyarokat, cserébe magyar katonák sírján ugráló román szövetségesért, miközben gyáván óvatoskodott akkor is, amikor földelkobzás fenyegette felvidéki honfitársainkat" - fejtette ki a miniszter.

"Takaróként húzta magára a leköszönt kormány a külhoni magyarok jogait, de hiába hivatkoztak erre, nemhogy tettekkel, de szavakkal sem álltak melléjük" - írta, majd úgy folytatta: "két éve, augusztus 20-án a bukott kormány rakott utcára az ukrajnai háború elől menekült kárpátaljai menekülteket, és cserben hagyta azokat is, akiket az elavult Benes-dekrétumok európai értékekkel szembemenő igazságtalansága fenyegetett".

"Csendben maradtak, amikor a vajdasági magyarok népességcsökkenése ellen kellett volna lépni, hangosak lettek, amikor a szélsőjobboldali, magyarellenes George Simion mellett kellett kiállni" - tudatta. "Eközben a támogatások politikai szócsöveknek, barátoknak mentek végeláthatatlanul és azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő és tartsanak fenn" - tette hozzá.

"Bűn ez, és még nagyobb bűn, hogy mérgezték a társadalmat is" - fogalmazott. "A határon túli magyarok elhanyagolásának fájdalmát érzi a mai napig az az erdélyi fiatal, akit itthon a magyarok lerománoznak, kint a románok kirekesztik, mert magyar" - részletezte. Kitért arra is, hogy "Lázár János megbocsáthatatlan mondata, Strompová Viktória leszlovákozása nem egyedül Strompová Viktóriáról szólt: ez minden egyes felvidéki, vajdasági, erdélyi, kárpátaljai, az anyaországon kívül élő magyart bántott".

"A magyarság összefogása, nemzeti összetartozásunk hangsúlyozása pedig ezen a napon különösen elengedhetetlen: mert amikor a Himnuszt énekeljük, amikor a zászlónkra nézünk, amikor magyarul álmodunk, akkor mind egyek vagyunk, éljünk a világon bárhol, határon innen és túl" - összegzett Tarr Zoltán.

(MTI nyomán)