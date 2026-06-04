Háború :: 2026. június 4. 22:02 ::

NAÜ: Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítmények ellenőrzését

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) haladéktalan hozzáférést követel több mint egy tucat iráni nukleáris létesítményhez csütörtöki jelentésében.

Rafael Grossi főigazgató a dokumentumban hangsúlyozta, hogy Teherán csak egy létesítményben engedte az ellenőrzések elvégzését, de elengedhetetlen az atomprogram további átvilágítása.

A NAÜ-ben egyre inkább attól tartanak, hogy elveszítik az áttekintést az Iszlám Köztársaság nukleáris programja felett.

A bécsi székhelyű szervezet szerint a NAÜ jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy ellenőrizhesse, Irán leállította-e vitatott urándúsítási programját, illetve azt, hogy milyen készletekkel rendelkezik a magas fokon dúsított hasadóanyagból.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt a teheráni vezetés gyakorlatilag felfüggesztette az együttműködését a NAÜ ellenőreivel. A mostani jelentést megelőző napokban Irán lehetővé tette a busehri atomerőműben az ellenőrzések lefolytatását. Ugyanakkor Irán több mint 22 nukleáris létesítménnyel rendelkezik, ezeknek túlnyomó részét támadások érték a háborúban.

A tavaly júniusi 12 napos háború előtt Irán a NAÜ adatai szerint mintegy 440 kilogramm, 60 százalék feletti tisztaságúra finomított uránnal rendelkezett. Szakemberek szerint a hasadóanyag mennyisége több atomfegyverhez is elegendő lenne, amennyiben az uránt még tovább dúsítanák. Teherán azonban tagadja, hogy nukleáris fegyverekhez akar jutni.

A hasadóanyag holléte, illetve állapota egyelőre tisztázatlan, ami a NAÜ szerint is olyan problémát képvisel, amelyet "a lehető legsürgősebben" meg kell oldani Grossi szerint.

Az Irán és az Egyesült Államok között folyó tárgyalások a háború befejezéséről szóló keretmegállapodásról megakadtak. Amerikai források szerint a megállapodás többek között a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint Irán atomprogramjáról szóló tárgyalásokat is magában foglalhat.

(MTI)