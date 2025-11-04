Anyaország, Háború :: 2025. november 4. 18:05 ::

Napi Zelenszkij-pimaszság: "Orbán Viktornak kellene ajánlatot tennie nekünk, nem pedig fordítva"

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajnának nem feladata engedményeket tennie Orbán Viktornak azért, hogy Magyarország feloldja az ország EU-csatlakozási tárgyalásainak blokkolását. Ehelyett szerinte Magyarországnak kellene valamit felajánlania Ukrajnának – különösen annak fényében, hogy Ukrajna "az egész kontinenst védi" az orosz agresszióval szemben. (Valójában persze éppen ellenkezőleg: mindent megtesz a kijevi rezsim, hogy belerángassa háborújába az EU-t és a NATO-t - a szerk.)



Fotó: NurPhoto / Getty Images

Zelenszkij videóüzenetben szólalt fel az Európai Unió brüsszeli bővítési konferenciáján, ahol arról kérdezték, milyen kompromisszumot lenne hajlandó kötni a magyar miniszterelnökkel. A zsidó elnök azonban azt állította, hogy "értékeit nem kívánja alku tárgyává tenni".

– Nem gondolom, hogy bármit is ajánlanom kellene Orbán Viktornak. Úgy gondolom, Orbán Viktornak kellene valamit ajánlania Ukrajnának, amely egész Európát védi Oroszországtól. És még most, a háború idején sem kaptunk tőle semmiféle támogatást, sem az életfelfogásunk, sem a jövőképünk támogatását – mondta Zelenszkij.

Meggyőződése, hogy az államvezetőknek nincs joguk csak magukra és a választásokra gondolni, és fontos megőrizni a jó szomszédi kapcsolatokat.

Hozzátette, Ukrajnának nem szabad kereskednie az értékeivel. Az elnök szerint a magyar nép barátja, és a magyarok támogatják az ukránokat. Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem kívánja, hogy Magyarország Oroszország mellé álljon – csupán azt várja el, hogy Magyarország ne akadályozza az ország európai törekvéseit, és ne gyengítse az Európa egységét célzó közös fellépést.