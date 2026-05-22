Békegalamb Orbánék nem tűrik tovább a tiszás erőszakot és gyűlöletet, mostantól a Védvonallal megóvnak mindenkit

Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a Védvonalat - írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke pénteki Facebook-bejegyzésében.

A korábbi kormányfő azt is hozzátette: "Számíthattok ránk!"

Orbán Viktor posztjában megosztotta Kocsis Máté (Fidesz) bejegyzését, amelyben az ellenzéki politikus bejelentette a jogsérelmek megakadályozására hivatott Védvonal létrehozását.

Kocsis Máté kifejtette: "van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene".

Azt írta: egyre többen vannak, akik szerint "túltolták a féktelen indulatot", különösen a választások óta. Fenyegetőző politikusok, uszító liberális újságírók és "vérgőzben tomboló influenszerek" lepték el a nyilvánosság tereit - fogalmazott.

Kocsis Máté szerint áradnak a történetek az ország minden szegletéből terjedő erőszakról, verbális lincselésről, az online zaklatásokról, fideszes szülők gyermekeinek bántalmazásáról, és arról, hogy "tiszás megmondó emberek szerint nagyon helyes, hogy ez történik, szerintük minden fidesz-szavazó megérdemli".

Közölte: a szavazóik közül sokan jól tudják, hogy a sérelmükre elkövetett verbális vagy fizikai erőszak büntetendő, "és elég volt belőle".

Kiemelte: a választási vereség elismerése nem lehet egyenlő a meghunyászkodással, az indokolatlan hátrálással, a sértegetések eltűrésével.

A politikus bejelentette: az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként meg kell védeniük "a vegzált és üldözött" támogatóikat, ezért kiépítik a Védvonal országos hálózatát, a polgárokat ért jogsérelmek megakadályozására, a személyes támadások elhárítására, az erőszak megfékezésére és az állami túlkapások figyelésére. Védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást szenvedtek el politikai véleményük miatt, és akik "bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak" - tette hozzá.

Közölte: minden esetet dokumentálnak, minden szükséges feljelentést megtesznek, jogsegélyt nyújtanak, és az igazságszolgáltatás mellett a nyilvánosságot is felhasználják. Ha szükséges, "utcára is megyünk az embereink védelmében" - fűzte hozzá.

Kocsis Máté kitért rá: arról is információjuk van, hogy egyes állami szerveket miként akarnak bevonni és felhasználni a "politikai leszámolásokhoz".

Megjegyezte: a Fidesz támogatóival szembeni, kis súlyú ügyek eljárásaiban mindig nagy az állami lelkesedés, de "Matolcsy Ádámékról már valahogy nem esik szó, az valamiért csak a kampányban volt fontos".

Úgy vélte, sokan lesznek, akik innentől kezdve kizárólag ennek a rendszernek a felépítésén dolgoznak majd, "mától nekem is ez a feladatom, erre kaptam megbízást az elnökségtől".

Azt is írta: a Védvonal csak az első, de elengedhetetlen lépcsőfoka lesz annak, hogy szembeforduljanak az "áradó gyűlölettel".

(MTI)