Ukrán ombudsman: több mint négyszáz ukrán foglyot kínoztak halálra orosz börtönökben

Kijev eddig 406 olyan ukrán fogolyról szerzett tudomást, akiket orosz börtönökben kínoztak halálra a több mint négy éve tartó háború alatt - közölte Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa egy pénteki kijevi rendezvényen.

"Adataink szerint 406 ukrán állampolgárt, köztük hadifoglyokat és civileket, akiknek fogoly státuszát vagy a nemzetközi vöröskereszt, vagy más források megerősítették, megkínoztak, és sajnos 'pajzson tértek haza' Ukrajnába" - mondta az ombudsman az Ukrinform hírügynökség kérdésére válaszolva.

Lubinec kifejtette, hogy a leggyakoribb esetekben a kínzások következtében eltört bordák és sérült belső szervek okozták a halált. Kiemelte, hogy a kínzások után nem biztosítottak a foglyoknak orvosi ellátást.

A biztos a "Made in Russia. Delivered to Captivity" ("Oroszországban készült. Fogságba szállítva") című dokumentációs projekt bemutatásakor kijelentette: "ma ebben a projektben hivatalosan rögzítjük, hogy adataink szerint Oroszország 695 különböző kínzási formát alkalmaz, amelyek közé tartozik a fizikai és pszichológiai bántalmazás, valamint a szexuális erőszak. A hadifoglyokat fojtogatják, verik, elektromos sokkolót használnak ellenük, kutyákkal fenyegetik vagy támadják őket, olykor akár 18 órán keresztül egy helyben állásra kényszerítik őket, és amint guggolni kezdenek, azonnal fizikailag bántalmazzák őket" - mondta.

Lubinec beszélt arról is, hogy ukrán adatok szerint 2112 ukrán állampolgárt ítélt el Oroszország jogellenesen a háború kezdete óta. "Ez külön bűncselekmény, amelyet az Oroszországi Föderáció követ el, amikor jogellenes bírósági ítéleteket hoz 20-23-25 év börtönbüntetésről, vagy akár életfogytiglani szabadságvesztésről, és ezeket hivatalos ukrán hadifoglyokkal szemben alkalmazza" - mutatott rá a tisztségviselő.

Az ombudsman szerint a nem megfelelő fogvatartási körülmények és a kínzások rendszerszintűek az ukrán hadifoglyokkal szemben. Ide tartozik többek között az egészségtelen környezet és az éheztetés mint kényszerítési eszköz. Összesen 860 esetben dokumentáltak nem megfelelő fogvatartási körülményeket.

Elmondása szerint a nemzetközi partnerek adatai alapján 29 fogvatartási helyet azonosítottak, ebből 18 Oroszország területén, 11 pedig Ukrajna orosz megszállás alatti területein található. Az ukrán hírszerzés viszont 186 olyan helyet is beazonosított, ahol ukrán hadifoglyokat és civileket tartanak fogva a megszállt ukrán területeken és Oroszországban, beleértve Szibériát is.

Lubinec szerint a világ gyenge reakciója ezekre a rendszerszintű kínzásokra azt az üzenetet küldi Oroszországnak, hogy következmények nélkül folytathatja ezeket a cselekményeket.

Az ombudsman bírálta a vöröskereszt működését is, és felvetette, hogy az intézmény nem reagál kellő erővel a helyzetre. Végezetül hangsúlyozta. hogy erősebb nemzetközi nyomásra és felelősségre vonásra van szükség minden ilyen bűncselekmény elkövetőjével szemben.

(MTI)