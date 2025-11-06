Anyaország, Holokamu :: 2025. november 6. 17:20 ::

A "nulla migránshoz" közelítő hazugság: "Magyarországon nincsenek tabuk, itt mindenről lehet beszélni"

Magyarországon nincsenek tabuk, mindenről lehet beszélni, ebből kifolyólag itt sokkal szabadabb az élet, mint Nyugat-Európában - hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Tabuk a szocializmusban című konferencián csütörtökön Budapesten az MTI beszámolója szerint.



Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Rétvári Bence a Kommunizmus Bűnei Alapítvány rendezvényén mondott köszöntőjében úgy fogalmazott: ha elkezdenek "tabusodni" bizonyos kérdések, akkor baj van.

Egyetértünk.

Rétvári szavai szerint a tabusítás "azt üzeni, hogy nem vagy önálló, független, nem vagy szuverén, nem gondolhatsz bármire."

Egyetértünk.

Az államtitkár rámutatott, hogy Európában ma is hasonló tabusítás folyik, többek között a migrációval kapcsolatban. Nem beszélnek arról, hogy a migráció nem oldotta meg a munkaerőhiányt Európában, tabu, hogy a migrációval jön a terrorizmus, romlik a közbiztonság, és ahol tömegesen jelennek meg a migránsok, ott párhuzamos társadalmat hoznak létre, és óriási kulturális feszültség alakul ki - sorolta az államtitkár. Hozzátette: Nyugat-Európában hivatalos találkozókon, uniós rendezvényeken nem lehet beszélni például a kereszténységről, ahogy arról az evidenciáról sem, hogy "az apa férfi az anya nő", utóbbi kijelentés alaptörvénybe foglalásáért megbélyegezték a magyar kormányt.

Egyetértünk.

Már csak azt nem értjük, hogy ha nálunk olyan fene nagy a szólásszabadság,

miért tiltotta meg törvényben a fideszes országvezetés, hogy bárki meg merje kérdőjelezni az úgynevezett holokauszt hivatalos történetének furcsaságait, ellentmondásait, hamisításait és hazugságait;

miért nem szabad a parlamentben beszélni a nagyon is létező, és korábban kriminalisztikai fogalomként használt cigánybűnözésről (pontosabban miért bünteti Kövér elvtárs ötmillió forinttal ennek a szónak még a kiejtését is);

miért nem szabad beszélni a gazdaságban, kultúrában, politikában, sajtóban stb. tomboló magyarellenes zsidó befolyásról, szuverenitásunk körülmetéléséről, sőt hazánk izraeli gyarmattá válásáról;

miért nem szabad tiltakozni Izrael népirtása ellen, mely tiltásban olyan messzire ment a kormány, hogy még az általuk mumusként emlegetett nyugati cenzúrát is megelőzte, betiltva a palesztinpárti tüntetéseket is?

Csak a legismerebb példákat említettük. És akkor most idézzük újra Rétvári szavait:

Magyarországon nincsenek tabuk, mindenről lehet beszélni;

ha elkezdenek tabusodni bizonyos kérdések, akkor baj van;

a tabusítás azt üzeni, hogy nem vagy önálló, független, nem vagy szuverén, nem gondolhatsz bármire.

Tipikus példája annak, amikor egy Zs-KDNP-s (ha már a zsidó-kereszténység a kedvenc fából vaskarikájuk) kóser bort iszik, és magyarországi szólásszabadságot prédikál...

(Kuruc.info)