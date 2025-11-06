Magyarországon nincsenek tabuk, mindenről lehet beszélni, ebből kifolyólag itt sokkal szabadabb az élet, mint Nyugat-Európában - hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Tabuk a szocializmusban című konferencián csütörtökön Budapesten az MTI beszámolója szerint.
Rétvári Bence a Kommunizmus Bűnei Alapítvány rendezvényén mondott köszöntőjében úgy fogalmazott: ha elkezdenek "tabusodni" bizonyos kérdések, akkor baj van.
Egyetértünk.
Rétvári szavai szerint a tabusítás "azt üzeni, hogy nem vagy önálló, független, nem vagy szuverén, nem gondolhatsz bármire."
Egyetértünk.
Az államtitkár rámutatott, hogy Európában ma is hasonló tabusítás folyik, többek között a migrációval kapcsolatban. Nem beszélnek arról, hogy a migráció nem oldotta meg a munkaerőhiányt Európában, tabu, hogy a migrációval jön a terrorizmus, romlik a közbiztonság, és ahol tömegesen jelennek meg a migránsok, ott párhuzamos társadalmat hoznak létre, és óriási kulturális feszültség alakul ki - sorolta az államtitkár. Hozzátette: Nyugat-Európában hivatalos találkozókon, uniós rendezvényeken nem lehet beszélni például a kereszténységről, ahogy arról az evidenciáról sem, hogy "az apa férfi az anya nő", utóbbi kijelentés alaptörvénybe foglalásáért megbélyegezték a magyar kormányt.
Egyetértünk.
Már csak azt nem értjük, hogy ha nálunk olyan fene nagy a szólásszabadság,
- miért tiltotta meg törvényben a fideszes országvezetés, hogy bárki meg merje kérdőjelezni az úgynevezett holokauszt hivatalos történetének furcsaságait, ellentmondásait, hamisításait és hazugságait;
- miért nem szabad a parlamentben beszélni a nagyon is létező, és korábban kriminalisztikai fogalomként használt cigánybűnözésről (pontosabban miért bünteti Kövér elvtárs ötmillió forinttal ennek a szónak még a kiejtését is);
- miért nem szabad beszélni a gazdaságban, kultúrában, politikában, sajtóban stb. tomboló magyarellenes zsidó befolyásról, szuverenitásunk körülmetéléséről, sőt hazánk izraeli gyarmattá válásáról;
- miért nem szabad tiltakozni Izrael népirtása ellen, mely tiltásban olyan messzire ment a kormány, hogy még az általuk mumusként emlegetett nyugati cenzúrát is megelőzte, betiltva a palesztinpárti tüntetéseket is?
Csak a legismerebb példákat említettük. És akkor most idézzük újra Rétvári szavait:
- Magyarországon nincsenek tabuk, mindenről lehet beszélni;
- ha elkezdenek tabusodni bizonyos kérdések, akkor baj van;
- a tabusítás azt üzeni, hogy nem vagy önálló, független, nem vagy szuverén, nem gondolhatsz bármire.
Tipikus példája annak, amikor egy Zs-KDNP-s (ha már a zsidó-kereszténység a kedvenc fából vaskarikájuk) kóser bort iszik, és magyarországi szólásszabadságot prédikál...
(Kuruc.info)