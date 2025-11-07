Toroczkai László Mi Hazánk-elnök X-oldalán reagált Orbán és Trump mai találkozójára:

Remélem Kárpátalja státusza, illetve a magyarok és ruszinok jogai is szóba kerülnek a tárgyaláson. Az ugyanis önmagában egészen biztosan nem siker, ha csak arról születne egyeszség, hogy orosz helyett tovább erősítjük a már eddig is sokkal erősebb amerikai függőséget. Az Amerikai Egyesült Államokat ugyanis még mindig az úgynevett "deep state" uralja, ezek a pénzemberek mindig erősebbek, mint az aktuális amerikai elnök, aki lehet akármennyire szimpatikus, ha megkötik a kezét. Egy újabb választás után pedig olyan Demokrata elnököt ültethetnek Trump helyére, amilyet csak akarnak.

Kölcsönös tisztelet, kölcsönös érdekek, a világpolitikában pedig gyarmatosítás helyett egyensúly kell.