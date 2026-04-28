2026. április 28. 09:29

Elutasította a rendőrség a Panyi Szabolcs ellen tett feljelentést

Elutasította a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Panyi Szabolcs ellen tett feljelentést, amelyet azzal indokoltak, hogy a bűncselekmény gyanúja hiányzik. Az újságíró ellen kémkedés vádjával indult nyomozás.

A rendőrség indoklásában részletezte, hogy a feljelentést ifj. Tényi István tette március 23-án tiltott adatszerzés, hazaárulás és kémkedés elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A beadvány szerint Panyi Szabolcs, a Direkt36 internetes portál oknyomozó újságírója olyan tartalmakat tett közzé több újságcikkben, amelyek alapján arra lehet következtetni, hogy az újságíró külföldi titkosszolgálatokkal áll kapcsolatban, és lehallgatták Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminisztert.

A hatóságok március 27-én a feljelentés kiegészítését rendelték el, mert a bejelentés alapján nem tudtak megnyugtató döntést hozni a nyomozás elrendeléséről, illetve a feljelentés elutasításáról. A Nemzeti Nyomozó Iroda közlése szerint ifj. Tényi István további négy bejelentést tett különböző cikkek alapján. Azonban a nyomozó hatóság megállapította, hogy a beadványok nem tartalmaznak olyan információt, amely a kémkedés tényét alátámasztanák, ezért elutasították a feljelentést.

Több hangfelvétel is nyilvánosságra került Panyiról

Március 23-án került nyilvánosságra egy hangfelvétel, mely szerint Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró kiadta egy meg nem nevezett európai állam titkosszolgálatának Szijjártó Péter telefonszámát.

Miután felmerült a gyanú, hogy a magyar tisztségviselők bizalmas információkat osztanak meg Oroszországgal, az EU úgy döntött, kizárja Magyarországot egyes ülésekről. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól. Szijjártó Péter „baromságnak” nevezte a The Washington Post róla szóló cikkét.

A kormány kémkedés gyanúja miatt feljelentést tett Panyi Szabolcs ellen.

A kabinet szerint az újságíró olyan, nemzetbiztonsági kockázatot jelentő információkat hozhatott nyilvánosságra, amelyek akár idegen államok érdekeit is szolgálhatják. Panyi visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy nem kémkedett, munkáját pedig oknyomozó újságírásként, a forrásvédelem szabályai mellett végezte.

Március 31-én egy újabb hangfelvétel került nyilvánosságra, amelyen Szijjártó Péter megígéri Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, hogy Szlovákiával közösen kezdeményezi Aliser Uszmanov, Oroszország egyik leggazdagabb oligarcha húgának törlését az EU szankciós listájáról.

A felvételt közzétevő VSquare cikke szerint a telefonbeszélgetés egy volt a sok közül, amely 2023 és 2025 között zajlott le Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között. A lap szerint a beszélgetések alkalmával több információ is elhangzik a magyar és a brüsszeli belső döntésekről, amelyek érdeklik a Kremlt. A cikk szerint „egyértelmű bizonyítékot nyújtanak arra is, hogy Oroszország titokban támogatja Magyarország és Szlovákia azon törekvéseit, amelyek célja az orosz személyek vagy szervezetek elleni uniós szankciók megakadályozása”.

Szijjártó Péter a felvétel nyilvánosságra kerülése után Facebook-oldalán reagált. A tárcavezető szerint nem történt meglepetés: „A lehallgatók újabb hatalmas »felfedezéseket« tettek: bebizonyították, hogy ugyanazt mondom nyilvánosan, mint telefonon… Szép munka” – jegyezte meg némi iróniával.

(Index)