Részeg vasutas miatt borult fel a vonatközlekedés a váci vasútvonalon

A péntek délutáni órákban jelentős fennakadások alakultak ki a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, miután Göd állomáson leállt a vonatközlekedés egy szolgálatban lévő munkatárs állítólagos rosszulléte miatt. A MÁV később közölte, hogy csak kora estére állhat helyre a menetrend, miközben a társaság vezetője már arról számolt be, hogy a forgalmi szolgálattevő valójában súlyosan ittasan dolgozott, ami egész délutánra megbénította a térség vasúti forgalmát. A rendőrség eljárást indított, a munkavállalót azonnali hatállyal felfüggesztették, miközben a vasúttársaság a helyzet gyors rendezésén dolgozik.

A MÁV péntek délután közölte, hogy a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon hosszabb menetidőkre, kimaradó vagy rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani, Gödön 16 óráig nem közlekedhetnek vonatok, ugyanis – mint írták – rosszul lett a forgalmi szolgálattevő. Megjegyezték, hogy a leváltására másik munkatárs érkezik. Ezt követően 16 órakor megindult a vonatközlekedés, de a vasúttársaság közölte, hogy a menetrend csak péntek kora este állhat helyre a váci vonalon.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója péntek délután a közösségi oldalán már arról írt, hogy ittas volt az a forgalmi szolgálattevő, aki miatt egész délutánra felborult a közlekedés a váci vasútvonalon. „Zéró tolerancia!” – írta a MÁV-vezér.

– A gödi vonalon leállt a vasúti közlekedés a forgalmi szolgálattevő állítólagos rosszulléte miatt. Azóta kiderült, hogy a rosszullétet sajnos súlyos fokú ittasság okozta. Értesítettük a hatóságokat, a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állította elő az érintett vasutast, akit utasításomra azonnali hatállyal felfüggesztettünk az állásából – árulta el Hegyi Zsolt. „Nagy erőkkel dolgozunk a forgalmi rend mielőbbi helyreállításán, a késést szenvedő utasok továbbszállításán. A MÁV-nál az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia van érvényben: aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie” – tette hozzá, hangsúlyozva: „elfogadhatatlan, ami történt. Minden utasunktól elnézést kérek!”

(Index)