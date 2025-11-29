Anyaország :: 2025. november 29. 21:06 ::

Elhunyt a mentőkutyáival híressé vált Lehoczki László, a legendás Mancs egykori gazdája

Lehoczki László, ismertebb nevén Lehoczki-Spider László hosszú betegség után, 2025. november 27-én este meghalt – számolt be családja a Facebookon. Mint írták, a neves életmentő „békésen elaludt”. Temetéséről később adnak majd információt.

A legendás mentőkutya, a néhai Mancs gazdája többek között a 2023-as törökországi földrengés utáni mentésben is részt vett. A Spider Mentőcsoport vezetője 2023-ban azzal is bekerült a hírekbe, hogy kénytelen volt kilépni a Spider Mentőcsoport Támogatói Egyesületből, amelyet nevelt lánya és szakmai utóda, Binda Nikoletta több mint 5 éven át vezetett, miután az egyesület új vezetése nem támogatta a Spider Mentőcsoport mentési tevékenységét, nem a kitűzött mentési és kutyás célok érdekében újíttatta fel a Miskolc Város Önkormányzata által a kutyakiképzésre és mentési gyakorlatokra adományozott kiképzőpályát, sőt a kiképzőpályát le is zárták, a zárakat lecserélték, elzárták tőle a mentéshez és a kiképzéshez nélkülözhetetlen eszközöket.

2024 októberében a Blikk arról számolt be , hogy Lehoczki László az életéért küzd. „Közel 60 kilót fogytam le az elmúlt hónapokban, most erősítenek a friss vérrel, mert úgy néz ki, pénteken műtenek. Nagyon jólesett, hogy szinte az egész ország megmozdult értem, még a török nagykövetség is, amiért köszönet mindenkinek. Törökországban még mindig jó szívvel gondolnak rám, amiért Hope kutyámmal megmentettem egy kislány életét” – nyilatkozta akkor a Blikknek Lehoczki.

Akkor arról is beszélt, milyen betegséggel kellett megküzdenie: „Gégedaganattal… azért is megy most nehezen a beszéd. 2019-ben a szívemet műtötték, akkor is sokan gyűjtöttek nekem vért, és sikerült az operáció, bízom benne, hogy most is így lesz.”

(HVG)