Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 11. 08:51 ::

Többszörösen visszaeső, erőszakos bűnöző a Szőlő utcai videó főszereplője, akiért Magyar Péterék tüntikéznek

A Ripost információi szerint többszörösen elítélt, erőszakos bűnöző a széles körben terjesztett videón szereplő személy, több alkalommal is elítélték már rablás, testi sértés és lopás miatt.



Fotó: Németh Kata / Index

Először még fiatalkorúként kapcsolták le, így került 10 évvel ezelőtt a Szőlő utcai javítóintézetbe, ahol már a kezdetektől erőszakos, agresszív fellépéséről lett ismert. A Szőlő utcában 11 hónapon át tartották fogva.

A bűncselekménysorozat folytatódott, 2024-ben hivatalos személy elleni erőszakért ítélték el több éves börtönbüntetésre az akkor már 25 éves bűnözőt.

A jogerős ítélet alapján most a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet börtönében tartják fogva.