2025. december 10. 21:47

Alig érkeztek meg a rendőrök átvenni az irányítást a debreceni javítóintézet felett, meg is szökött egy ártatlan "fiatal"

Megszökött egy "fiatal" az egyik javítóintézetből, miután megérkeztek a rendőrök, közölte az RTL Híradó. Mint megírtuk, a rendőrség ma átvette az irányítást az összes magyarországi javítóintézet felett.

A Híradó információi szerint a rendőrség megjelenése után nem sokkal a 16 éves, rablás miatt bent lévő "fiatal" megszökött. Korábban arra panaszkodott, hogy odabent megverték. A rendőrség elmondta, hogy amikor megérkeztek a debreceni intézetbe, odalépett hozzájuk egy "fiú", aki azt mondta, valaki bántotta őt az intézet falai között. Ezután kórházba szállították vizsagálatra, majd visszafele, az intézet mellől szökött meg a kisbuszból. Most is keresik.



Illusztráció - jelenleg ezeket a 2008. január 1. és 2010. január 1. között született "fiatalokat" körözi elfogatóparancs alapján a rendőrség

Pont ennek az intézetnek a vezetője, Varga László Balázs került a Szőlő utcai javítóintézet élére, miután az előző megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly hétfőn lemondott.

(RTL - 24 nyomán)