Egy bottal fenyegeti az egyik fiatalkorú bentlakót egy férfi a Szőlő utcai intézményben – ez látható Juhász Péter elmondása szerint azon a videón, amelyet pénteken tett közzé a Youtube-on, írja a 24.
Íme a leírhatatlan szörnyűség (ami a Telexnél korhatáros tartalom, ha egy 18 év alatti fiatal nézi meg, helyrehozhatatlan traumát fog okozni neki) - még sátánian mosolyog is közben a nevelő:
Korábban írtuk:
- Többszörösen visszaeső, erőszakos bűnöző a Szőlő utcai videó főszereplője, akiért Magyar Péterék tüntikéznek
- Elfogták Lakatos Lacikát, aki akkor lépett meg a debreceni javítóintézetből, amikor a rendőrök átvették az irányítást