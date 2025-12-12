Anyaország, Videók :: 2025. december 12. 14:16 ::

Újabb Juhi-horrorvideó: egy botocskával viccesen megkopogtatják egy gyerek fejét a Szőlő utcában

Egy bottal fenyegeti az egyik fiatalkorú bentlakót egy férfi a Szőlő utcai intézményben – ez látható Juhász Péter elmondása szerint azon a videón, amelyet pénteken tett közzé a Youtube-on, írja a 24.

Íme a leírhatatlan szörnyűség (ami a Telexnél korhatáros tartalom , ha egy 18 év alatti fiatal nézi meg, helyrehozhatatlan traumát fog okozni neki) - még sátánian mosolyog is közben a nevelő:

