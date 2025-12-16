Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. december 16. 07:23 ::

Till Tamás gyilkosa is meglovagolná a Szőlő utcai botrányt - természetesen ő is csak áldozat lehet

Levelet írt az előzetes letartóztatásból Till Tamás feltételezett gyilkosa, F. (azaz Fehér) János. A férfi elektronikus úton juttatta el írását a Blikkhez, melyben többnyire arról ír, hogy mik történtek vele gyermekotthoni tartózkodásának ideje alatt. A lap szerint a férfi nyomon követi a híreket, levelében pedig összeesküvés-elméletbe illő kijelentések is olvashatók.

F. János levele tartalmaz a sajtóban már korábban megjelent tényeket, valamint állításokat, amelyek egy része a lap szerint olyan súlyosan jogsértő a politikusokra és egyházi személyekre nézve, hogy „közzététele nyilvánvalóan sajtópereket vonna maga után”. Mint írják, a férfi levele az egész néphez szól, mert tudja, hogy őt mindenki gyilkosnak tartja. Azonban azzal mentegeti magát, hogy egy barátja érdekében vállalta magára Till Tamás gyilkosságát.

Elmondása szerint nem ő volt a gyilkos, hanem korábbi munkaadója, aki már nem él. Levelében ír egy nem igazolható állítást is: már 2018-ban felkereste a hatóságokat, hogy „vádalkut kössön egy letöltendő börtönre ítélt barátja érdekében”.

A szöveg második felében gyermekkoráról ír, pontosabban arról, hogy gyermekotthonban nevelkedett. A lap rámutat: nem kizárt, hogy a Szőlő utcai javítóintézet botránya, a társadalmi érzékenység és a tüntetések késztették arra, hogy ifjúkoráról írjon. Bár részleteket nem közöltek, megemlítik, hogy szexuális visszaélések és erőszak is szerepel benne.

Levele végén politikusokat és egyházi személyeket vádol olyan cselekményekkel, amelyeket a lap szerint leginkább „18-as karikával ellátott horrorfilmekben vagy thrillerekben lehet látni”. Állítja, hogy fényképes bizonyítékokkal is rendelkezik, de azok egyelőre nem kerültek elő.

Lezárták a nyomozást

A rendőrség lezárta a Till Tamás-gyilkosság ügyében folytatott nyomozást, vádemelés kérdésében azonban még nem született döntés. F. Jánost aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsították meg a nyomozók. A gyanú szerint ő volt az, aki 2000. május 28-án megölte az akkor 11 éves Till Tamást. A férfi jelenleg letartóztatásban van.

A 11 éves Till Tamást 2000. május 28-án ölték meg Baján, holttestét 2024 augusztusában találták meg, a DNS-vizsgálat tavaly szeptemberben bizonyította be, hogy valóban az ő maradványaira bukkantak, a szülei 24 év után végül december 5-én temethették el gyermeküket.

Az ügyben 2024. december 10-én következett be fordulat, akkor derült ki, hogy a gyilkosság idején 16 éves F. János ölhette meg Till Tamást. Bár elévülés miatt először szabadon távozhatott a rendőrségről, az Országgyűlés később módosította a törvényt, így két nappal később mégis körözést adtak ki ellene, majd elfogták, és december 14-én letartóztatták a férfit.

F. János korábban egy interjúban azt mondta, hogy egy sajnálatos közúti baleset történt, és „csak” elsodorta a fiút, valamint ijedséggel magyarázza, hogy nem értesítette a hatóságot a kisfiú állapotáról, akit az akkori munkaadója a karjában – még élve – vitt be a portájára, ám közben meghalt.

