Eddig kitartott mellette, de most elválik Till Tamás gyilkosától a felesége

Till Tamás gyilkosa és a felesége alig egy éve házasodtak össze, mikor a férfi a gyerekgyilkossági ügy középpontjába került. A Blikk értesülései szerint a fiatal nő közölte F. (azaz Fehér) Jánossal, hogy fel akarja bontani frigyüket.

„Meg tudom erősíteni az információt, a válásnak a kezdeményezését, mert a napokban a nő felhívott telefonon, és magánemberként ezt közölte velem. Arról is beszélt, hogy az egész életvitelét minden szempontból nagyon megterheli ez az ügy. Úgy tudom, a börtönben ezt a szándékát már közölte is a gyanúsítottal” – mondta el a bulvárlapnak Lichy József, a 2000-ben nyomtalanul eltűnt kisfiú családjának ügyvédje.

A hírportál úgy tudja, a 22 éves nőnek a társadalmi számkivetettségből lett elege. A gyilkossági ügy miatt a munkáját is elveszítette korábban, az emberek pedig messziről elkerülik. Telefonon sikerült elérniük a férfi feleségét, aki nyilatkozni nem kívánt, csak annyit közölt, hogy kirakták a közös lakásukból, és annyira megviselték a történtek, hogy pszichológushoz kellett fordulnia. Nagyot csalódott a férjében, akivel már nem is szeretne találkozni.

(Index nyomán)

