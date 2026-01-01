Anyaország, Publicisztika :: 2026. január 1. 21:50 ::

Ki hiszi el, hogy az a Magyar Péter küldi haza a vendégmunkásokat, akinek az elvtársai migránskvótákat szavaznak meg?

Magyar Péter szilveszteri beszédében arról beszélt, hogy hatalomra jutása esetén meg fogja tiltani az Európai Unión kívülről érkező vendégmunkások beáramlását. Mint tudjuk, Magyarországon 100-200 ezer vendégmunkás dolgozik, legutóbb Orbán Viktor már arról beszélt, hogy néhány év múltán akár állampolgárságért is folyamodhatnak, azt is tudjuk, hogy tömegével rúgják ki a magyarokat a globális multik, így teljesen világos, hogy sokakat felháborít ez a folyamat.

Persze elintézhetném azzal, hogy úgy lesz ez az ígéret is igaz, ahogy Rogán Antal gépe szállt fel annak idején, de nézzük a tényeket, miért üres ígéret ez, mert egyszerűen nem is lehet más. A politikai szándékot értem, így akarja a Mi Hazánk szavazóit megszólítani. De esze ágában nincs betartani.

De rögzítsük ridegen a tényeket.

A Tisza Párt a globalista és migránspárti politikát folytató Európai Néppárt frakciójának tagja az EP-ben, tehát ezer szállal kötődnek ehhez a körhöz, önálló politikai entitásként nem értelmezhetők. Ezt nagyon fontos látnunk. Ahogy a Fidesz sem önálló, hiszen a globális nagy multik (és persze Izrael) lekötelezettjei, a politikai kommunikáció egy dolog, a tettek viszont a valóság. Végső soron a szálak ugyanott futnak össze, az Ó- és Újfidesz gazdáinak kezében...

De most nézzük az Európai Néppárt viselt dolgait.

2024. április 10-én az Európai Parlament plenáris ülésén Brüsszelben az Európai Néppárt frakciója támogatta az új EU-s migrációs és menekültügyi paktumot, amelynek keretében egy kötelező szolidaritási mechanizmust is elfogadtak. Ez a mechanizmus arra kötelezi az EU tagállamait, hogy a „magas migrációs nyomás” alá került országoknak segítsenek, vagy átveszik a „menedékkérőket”, vagy pénzügyi hozzájárulást nyújtanak. A Néppárt támogatása jelentős szerepet játszott a paktum elfogadásában.

Ekkor még nem volt a Tisza Párt tagja a néppártnak, de teljesen világos volt, a migrációval kapcsolatban milyen politikát folytatnak, ennek tudatában lépett be ide Magyar Péter.

Viszont 2025-ben (ekkor már a Tisza is a része volt) újra hitet tettek a migráció mellett. Ugyanis az Európai Parlament tovább dolgozott a migrációs paktum végrehajtásán, és a tagállamok között decemberben a szolidaritási megállapodását is elérték (amely a paktum gyakorlati működtetését segíti). Ez nem egy új „kvótát” hozott létre, hanem a már elfogadott paktum végrehajtását segítő mechanizmust részletezi.



Talán a "rendezett migráció" a téma?...

Emlékszünk még arra egyébként, amikor Magyar Péter kedélyesen pózolgatott Ursula „Pfizer” von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével? Ugyanis Von der Leyen azt nyilatkozta , hogy „az EU-nak több biztonságos és jogszerű migrációs utat kell nyitnia, hogy a bevándorlók ne illegálisan, hanem szabályozottan érkezhessenek az Unióba.”

Mi ez, ha nem ugyanaz, amit a Fidesz-kormány tesz? Ez a vendégmunkások képében megjelenő legális migráció! De „jelentős európai eredménynek” nevezte a migránskvótát is, melynek egységes szabályozása támogatja a migránsok európai szétosztását és a tagállamok „közös felelősségét.”

Szintén szoros szálak fűzik Magyar Pétert Manfred Weberhez is, ez csak természetes, hiszen ő a Néppárt frakcióvezetője. A Néppárt belső dokumentumai és nyilatkozatai is megerősítik, miszerint az EPP az EU közös migrációs politikájában a szolidaritást és strukturált elosztást is támogatja a tagállamok között, miközben kiemeli a jogszerű és rendezett migráció szerepét (lásd a migrációs paktum elfogadását). A „rendezett migráció” szintén meglehetősen emlékeztet minket a Magyarországra érkező vendégmunkások jelenségére.

Egyébként aTisza Párt képviselői olyan javaslatokat is támogattak az Európai Parlamentben, amelyek a Magyarországot megbüntető migrációs paktum végrehajtását sürgetik.

Ki az, aki ezek után elhiszi, hogy Magyar Péter valóban komolyan gondolta a vendégmunkások beáramlásának megállítását? A valóság az, hogy e kérdésben sincs különbség közte és a Fidesz között.

Lantos János – Kuruc.info