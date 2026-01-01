Magyar Péter szilveszteri beszédében arról beszélt, hogy hatalomra jutása esetén meg fogja tiltani az Európai Unión kívülről érkező vendégmunkások beáramlását. Mint tudjuk, Magyarországon 100-200 ezer vendégmunkás dolgozik, legutóbb Orbán Viktor már arról beszélt, hogy néhány év múltán akár állampolgárságért is folyamodhatnak, azt is tudjuk, hogy tömegével rúgják ki a magyarokat a globális multik, így teljesen világos, hogy sokakat felháborít ez a folyamat.
Persze elintézhetném azzal, hogy úgy lesz ez az ígéret is igaz, ahogy Rogán Antal gépe szállt fel annak idején, de nézzük a tényeket, miért üres ígéret ez, mert egyszerűen nem is lehet más. A politikai szándékot értem, így akarja a Mi Hazánk szavazóit megszólítani. De esze ágában nincs betartani.
De rögzítsük ridegen a tényeket.
A Tisza Párt a globalista és migránspárti politikát folytató Európai Néppárt frakciójának tagja az EP-ben, tehát ezer szállal kötődnek ehhez a körhöz, önálló politikai entitásként nem értelmezhetők. Ezt nagyon fontos látnunk. Ahogy a Fidesz sem önálló, hiszen a globális nagy multik (és persze Izrael) lekötelezettjei, a politikai kommunikáció egy dolog, a tettek viszont a valóság. Végső soron a szálak ugyanott futnak össze, az Ó- és Újfidesz gazdáinak kezében...
De most nézzük az Európai Néppárt viselt dolgait.
2024. április 10-én az Európai Parlament plenáris ülésén Brüsszelben az Európai Néppárt frakciója támogatta az új EU-s migrációs és menekültügyi paktumot, amelynek keretében egy kötelező szolidaritási mechanizmust is elfogadtak. Ez a mechanizmus arra kötelezi az EU tagállamait, hogy a „magas migrációs nyomás” alá került országoknak segítsenek, vagy átveszik a „menedékkérőket”, vagy pénzügyi hozzájárulást nyújtanak. A Néppárt támogatása jelentős szerepet játszott a paktum elfogadásában.
Ekkor még nem volt a Tisza Párt tagja a néppártnak, de teljesen világos volt, a migrációval kapcsolatban milyen politikát folytatnak, ennek tudatában lépett be ide Magyar Péter.
Viszont 2025-ben (ekkor már a Tisza is a része volt) újra hitet tettek a migráció mellett. Ugyanis az Európai Parlament tovább dolgozott a migrációs paktum végrehajtásán, és a tagállamok között decemberben a szolidaritási megállapodását is elérték (amely a paktum gyakorlati működtetését segíti). Ez nem egy új „kvótát” hozott létre, hanem a már elfogadott paktum végrehajtását segítő mechanizmust részletezi.
Emlékszünk még arra egyébként, amikor Magyar Péter kedélyesen pózolgatott Ursula „Pfizer” von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével? Ugyanis Von der Leyen azt nyilatkozta, hogy „az EU-nak több biztonságos és jogszerű migrációs utat kell nyitnia, hogy a bevándorlók ne illegálisan, hanem szabályozottan érkezhessenek az Unióba.”
Mi ez, ha nem ugyanaz, amit a Fidesz-kormány tesz? Ez a vendégmunkások képében megjelenő legális migráció! De „jelentős európai eredménynek” nevezte a migránskvótát is, melynek egységes szabályozása támogatja a migránsok európai szétosztását és a tagállamok „közös felelősségét.”
Szintén szoros szálak fűzik Magyar Pétert Manfred Weberhez is, ez csak természetes, hiszen ő a Néppárt frakcióvezetője. A Néppárt belső dokumentumai és nyilatkozatai is megerősítik, miszerint az EPP az EU közös migrációs politikájában a szolidaritást és strukturált elosztást is támogatja a tagállamok között, miközben kiemeli a jogszerű és rendezett migráció szerepét (lásd a migrációs paktum elfogadását). A „rendezett migráció” szintén meglehetősen emlékeztet minket a Magyarországra érkező vendégmunkások jelenségére.
Egyébként aTisza Párt képviselői olyan javaslatokat is támogattak az Európai Parlamentben, amelyek a Magyarországot megbüntető migrációs paktum végrehajtását sürgetik.
Ki az, aki ezek után elhiszi, hogy Magyar Péter valóban komolyan gondolta a vendégmunkások beáramlásának megállítását? A valóság az, hogy e kérdésben sincs különbség közte és a Fidesz között.
Lantos János – Kuruc.info