2026. január 10. 19:39

Egy ballib újságíró szerint Orbán csütörtökön szerette volt bejelenteni Trump magyarországi látogatását

Orbán Viktor arra készült, hogy január 8-án, csütörtökön bejelenti: Donald Trump amerikai elnök a kampányhajrában Budapestre látogat, a bejelentés azonban végül valamiért elmaradt – erről Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró számolt be a Facebookon. Ekkor jelentették volna be az eredeti tervek szerint a nemzetközi jobboldali politikai gyűlés, a CPAC Hungary 2026-os időpontját és meghívottjait, erről december végén még Szánthó Miklós főszervező, az Alapjogokért Központ vezetője beszélt.

Panyi szerint az már önmagában erős jelzés, hogy az idei CPAC-et a korábbiakkal ellentétben nem májusban, hanem a kampány hajrájában rendeznék. Kormányközeli forrásokra hivatkozva arról ír, hogy az idei rendezvényre ha nem is Donald Trumpot, de legalább JD Vance alelnököt el akarják hozni, hogy Orbán Viktor mellett kampányoljon.

Orbán az év eleji, nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre beszélt arról, hogy Trump tavasszal Magyarországra jöhet. "Hogy az amerikai elnök, vagy valamely magas rangú amerikai vezető érkezik-e Magyarországra, ez valószínűsíthető, mert tavasszal lesznek Magyarországon olyan politikai rendezvények, amelyekre mindig szoktak jönni magas rangú amerikai vezetők" – mondta akkor a miniszterelnök, valószínűleg a CPAC-re utalva, bár az nem tiszta, hogy magas rangú amerikai vezető alatt kire gondolt, hiszen korábban hasonló szintű tisztségviselő nem vett részt a rendezvényen.

Január 8-án azonban végül elmaradt a CPAC résztvevőinek bejelentése, ezzel kapcsolatban a Fidesz szombati pártkongresszusán Szánthó a Telex beszámolója szerint pár nap türelmet kért. Orbán végül január 9-én megosztott egy Donald Trumptól kapott levelet, ebben azonban az amerikai elnök csak megköszönte a meghívást Magyarországra, és közölte, hogy stábja felveszi a kapcsolatot Orbánékkal az időpont-egyeztetéssel kapcsolatban.

(hvg.hu)