Anyaország :: 2026. január 24. 09:33 ::

Újabb volt fideszest igazolt le a Tisza: oroszellenes atlantista-globalista lesz a külügyesük

A Tisza Párt elnöke pénteken még csak annyit jelzett a Facebookon, hogy újabb bejelentésre készül, a részleteket azonban másnapra tartogatta. Szombaton végül nyilvánosságra hozta: Orbán Anitát bízza meg az ellenzéki párt külügyi területének irányításával.



Orbán Anita 2022. június 23-án (fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Orbán Anita neve a politikai háttérbeszélgetésekben már korábban is felbukkant, így a szombati megnevezése nem okoz különösebb meglepetést. A hvg október elején arról írt, hogy a pártnak komoly tervei vannak vele. Orbán Anita az Egyesült Államokban doktorált külügyi és energetikai szakértő, aki a második Orbán-kormány idején energiabiztonságért felelős feladatokat látott el nagyköveti rangban. Majd a versenyszférában folytatta pályáját, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyetteseként dolgozott.

Az új külügyi vezető bemutatásakor Magyar Péter a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Orbán Anitát a Tisza Párt kormányzati felkészülésének kulcsszereplőjeként számítják, és a "magyar diplomácia új arcaként" mutatta be. Posztjában részletesen felidézte nemzetközi karrierútját Németországtól az Egyesült Államokon át Londonig, külön kitérve arra, hogy ő az első magyar, aki a bostoni Fletcher Schoolon doktorált, valamint arra is, hogy energiabiztonsági szakértőként az Európai Parlament és az amerikai kongresszus előtt is meghallgatták.

Az Ellenpont külön portréban foglalkozott a pályájával, részletesen bemutatva szakmai útját és korábbi szerepeit. Szerintük feltűnő, hogy a baloldali lapok megpróbálták a "jobboldalhoz" kötni. Orbán Anitával kapcsolatban a Tisza korábban azt írta, hogy Magyar Péter és csapata "kikéri számtalan, nemzetközi területen is elismert magyar szakember véleményét. Így Orbán Anitával is egyeztetett külügyi és energiabiztonsági területen."

Az 51 éves, háromgyerekes Orbán Anita, akinek első munkahelye a Telekom elődje, a Matáv volt, nem olyan régen pedig még Londonban dolgozott. Vodafone Groupnál a köz- és kormányzati kapcsolatokért felel, emellett hozzá tartozott a társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés területe is. A Vodafone Magyarországhoz 2021-ben csatlakozott, innen került át Londonba, a vállalat központjába, nem sokkal azután, hogy a magyar állam és a 4iG 2023-ban felvásárolta a távközlési céget.

Orbán Anita neve az üzleti világban régóta ismert, rendre szerepelt a Forbes magazin legbefolyásosabb magyar üzleti szereplőket rangsoroló listáján. A Vodafone Magyarország előtt a Tellurian LNG londoni leányvállalatánál dolgozott, ott a nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöki posztot töltötte be. Korábban a Cheniere Marketing főtanácsadója volt, szintén az energiaszektorban.

Még 2010-ben indult volna a Fidesz egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeként Újbuda körzetében, ám végül egészségügyi okokra hivatkozva visszalépett. A kormányváltás után a külügyminisztériumban vállalt munkát: Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagykövete lett a ciklus végéig.

Ezelőtt, 2008-ban az USA-ban jelent meg Power, Energy, and the New Russian Imperialism (Hatalom, energia és az új orosz imperializmus) című könyve, amelyben erősen kritizálta Vlagyimir Putyinnak az orosz birodalom visszaállításáról szóló terveit.

Korábban újságíróként is dolgozott: a Heti Válasz külpolitikai rovatát vezette.

Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet, hogy Orbán Anita már jó pár éve igazgatósági tagja az egyik legismertebb globális biztonságpolitikai szervezetnek, a Globsecnek. Ők azt is kiemelték, hogy a testület vezetésében helyet foglal egy másik magyar is: Bajnai Gordon. Orbán Anita 2022-ben még határozottan elzárkózott a politikai pályától, akkoriban "hevesen" tiltakozott minden ilyen felvetés ellen.

Magyar Péter az alábbi videót csatolta a bejegyzéséhez:

(Index - hvg - 24 nyomán)