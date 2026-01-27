Anyaország :: 2026. január 27. 21:34 ::

A pénz pártján: Jakab szívesen indult volna Tisza-jelöltként is, de Magyar Péterék egyszerűen kiröhögték

Jakab Péter a Telexnek azzal indokolta, hogy a DK egyéni képviselőjelöltjeként indul Miskolcon a választáson, hogy Magyar Péter nemet mondott az "összefogásra", Dobrev Klára viszont igent.



Fotó: Jakab Péter / Facebook

Jakab 2020-2022 között a Jobbik elnöke volt, jelenleg A Nép Pártján nevű egyszemélyes formáció vezetője. Úgy gondolja, van egy adóssága a fideszes jelölttel, Csöbör Katalinnal szemben, aki ellen 2018-ban 127 szavazatnyi különbséggel szenvedett vereséget a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1-es választókerületben. Ő és a DK úgy látja, hogy összegfogással megfordítható a Fidesz és az ellenzék közötti állás Miskolcon, így "várják a Tisza Párt és az ismeretlen tiszás katona bejelentését is, hogy visszalép, és nem osztja meg az ellenzéki szavazatokat".

– Felajánlottam az összefogást, Magyar Pétertől egy röhögő emojit kaptam. Nem túl államférfiúi viselkedés, de az nevet, aki utoljára nevet – mondta az élősködő zsidó arra a kérdésre, hogy mit fog mondani akkor, ha a rá leadott szavazatok miatt veszít a Tisza a választókörzetben.

És még nincs vége

A Telex reakciót kért a párt sajtóosztályától a fent ismertetett Jakab Péter-interjúra. Ezt válaszolták

A reakciónk: 😂😂😂

(Telex - 24 nyomán)