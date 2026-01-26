Anyaország :: 2026. január 26. 19:17 ::

Jákob Peti végre hazatalált: a DK jelöltjeként indul a bukott parizerhős

Jakab Péter, a Nép Pártján jelenlegi és a Jobbik korábbi elnöke a Demokratikus Koalíció támogatásával indul az áprilisi országgyűlési választáson Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókörzetében, azaz Miskolcon és környékén - jelentették be hétfő este a DK kazincbarcikai rendezvényén. /Bővített hír./



Már tavaly máciusban vitte a molinójukat

Dobrev Klára, a DK elnöke a bejelentés után tartott beszédében elmondta: az köti őt össze Jakab Péterrel, hogy egyikőjük sem volt soha fideszes, nem szavaztak a Fideszre, nem is támogatták őket soha, és együtt akarják legyőzni a kormányzó pártot. Hozzátette, soha nem "alkudtak meg ezzel a rendszerrel", amely soha nem emelte föl Jakab Pétert, "inkább megpróbálta megalázni, tönkretenni".

Arról is beszélt, hogy a DK Orbán Viktor és a Fidesz rendszerét akarja leváltani, amihez pártja a garancia. Elmondta, boldog, amiért Jakab Péter elvállalta, hogy közösen "szerzik vissza" Miskolcot, különösen azért, mert a vármegyeszékhely másik választókörzetében Mokrai Mihály indul.



Fotók: Jakab Fb-oldala

Szerinte ma Magyarországon a DK jelenti a garanciát arra, hogy "soha többé ne ismétlődhessen meg az a szörnyűség", ami itt az elmúlt 15 évben történt. Leszögezte, hogy a pártban kellően felkészültek erre és kellően erősek ehhez, és Borsodban is meg fogják mutatni, hogy "baloldal van, DK van, összefogás van, együttműködés van, és akkor bukik Orbán rendszere is".

Jakab Péter azt mondta, a DK és a Nép Pártján azért hozta meg az együttműködésről szóló döntést, mert ők nem a széthúzást, hanem az összefogást választják azért, hogy "Magyarország győzzön".

Úgy fogalmazott, Csöbör Katalin, a Fidesz jelöltje, "a trafikkirálynő" legutóbb 127 szavazattal, azaz 0,2 százalékkal előzte meg, április 12-én pedig "jön a visszavágó". Hangsúlyozta, le fogja győzni Csöbör Katalint, mert "ott vannak mögötte a miskolciak és a borsodiak".

A politikus arról is beszélt, hogy neki nem elég "a NER-ből érkező becsület szava", neki garancia kell arra, hogy a "NER-ből érkező nem akar felépíteni egy újabbat". Szerinte erre a garancia az összefogás, és míg Magyar Péter nemet mondott az összefogásra, Dobrev Klára igent.

(MTI nyomán)