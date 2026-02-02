Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. február 2. 15:21 ::

Óvodában vert édesanyát egy cigány kiscsalád, az ügyészség csak közérdekű munkát kért rájuk

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt három nő ellen csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt. Az elkövetők az egyikük gyermekével konfliktusba került gyermek édesanyját támadták meg az óvoda épületében.



A kép illusztráció

A vádirat szerint a vádlottak - anya, lánya és meny - rokoni kapcsolatban állnak. Az egyikük kiskorú gyermeke egy borsodi településen lévő óvodába jár, ahol egy másik gyermekkel konfliktusba került.



A Rikárdókkal nem nehéz konfliktusba kerülni...

A nők 2025. április végén megjelentek az óvodában. A vádlott a másik gyermek édesanyját felelősségre vonta, "szóváltásba kerültek", majd beavatkozott két társa, valamennyien trágár módon szidalmazták az édesanyát, majd rátámadtak. Tenyérrel ütötték, megrúgták, hajánál fogva rángatták, a bántalmazást az óvoda épületén kívül az udvaron folytatták a védekezni próbáló sértettel szemben.

A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, és a verésről telefonon értesítette a rendőrséget.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottakkal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munka büntetést indítványozott - közölték honlapjukon.