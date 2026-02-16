Anyaország, Extra :: 2026. február 16. 16:13 ::

Országimázs Fidesz módra: Orbánék Evelinkét is odaültették Rubióékkal szembe

A magyar kormány hivatalos Facebook-oldalára feltöltött fotón az amerikai delegációval szemben a magyar tárgyaló fél több meghatározó szereplője is helyet foglalt. A képen látható Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs politikai igazgató, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Biró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó. Meglepő módon a fotón feltűnik Gáspár Evelin is, aki a külügyminiszter stábjának tagjaként vett részt a találkozón, írja az Index.

Gáspár Evelin egy ideje a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában "dolgozik". Sajtóreferensi pozícióban a külgazdasági és külügyminiszter közösségimédia-felületeinek szerkesztéséért felel. Munkája során elkísérte Szijjártó Pétert külföldi útjaira is, január végén pedig Orbán Viktor Instagram-oldalán is feltűnt.

"Számomra ez egy nagyon megtisztelő időszak" – mondta Gáspár a Szijjártó Péterrel folytatott közös munkáról Orbán Viktor szombati évértékelőjén. A külgazdasági és külügyminiszter sajtóreferense először hallgatta meg a miniszterelnök beszédét az előző évről. Korábban Szijjártó Péter élesen bírálta azokat a kritikákat, amelyek Gáspár külügyminisztériumi "munkáját" érték.