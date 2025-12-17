Anyaország :: 2025. december 17. 19:36 ::

Szijjártó nehezményezi, hogy nem ünnepli a liberális sajtó, amiért zseniális ötletként felzárkóztatta Evelinkét

Gáspár Evelin – aki újabban a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik sajtóreferensként – nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztott meg egy műsorrészletet, melyben Németh Balázs és Szijjártó Péter beszélgetnek róla. A felvételen Németh azt mondja: nem tudja, ki szerződtette Gáspár Evelint, de szerinte zseniális ötlet volt.

– Tehát a mai világban, amikor arról beszélünk, hogy hogy lehetne a politikai kommunikációt megújítani meg eljutni a TikTok-felhasználókhoz, fiatalokhoz, közösségimédia-felhasználókhoz, hát, valószínűleg ez az út. Ráadásul egy képzett fiatal hölgyről van szó – magyarázta Németh.

– Na, hát itt van megint ennek az extrém szélsőséges, rosszindulatú, liberális terroroldalnak az elképesztő képmutatása. Tehát most nézd, itt van egy fiatal hölgy, 31-32 éves. Magyarországon, Luxemburgban is tanulmányokat végzett. Két nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van. Az Európai Parlamentben is dolgozott már. És csak azért, mert egyesek az édesapja televíziós, meg showman-i, meg mit tudom én, milyen karrierjéről így vagy úgy gondolkodnak, ezért ezt a fiatal lányt gyakorlatilag képtelennek gondolják arra, hogy ő saját jogán, a saját felnőtt mivoltában tanulva, nyelvvizsgákat szerezve, mondjuk, a külügyminisztériumban dolgozzon – jelentette ki Szijjártó, hozzátéve: arról nem beszélve, hogy Gáspár esetében egy "roma" lányról van szó.

A téma kapcsán Németh-tel egyetértettek abban, hogy az elmúlt napokban "kőkemény cigányozás" ment.

– És akkor most itt az Evelinbe beleálltak. Most, ha az Evelin a Tisza Párthoz jelentkezett volna sajtósnak, ugyanez a médiavilág úgy ünnepelné, mint világsztárt, barátom. Na, ez mutatja. És akkor elmondanák persze, hogy micsoda fantasztikus integráció. Hát egy roma lány, micsoda nagyszerű dolog ugye, az édesapja showman, hát látszik, micsoda fantasztikus. Ott ez lenne – hangzott el.

(24 nyomán)

Korábban írtuk: