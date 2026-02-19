Anyaország :: 2026. február 19. 17:08 ::

Ennyire messze van Amerika: Trump azt hiszi, Orbán "hihetetlenül jó munkát végez a migráció területén"

Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök Washingtonban csütörtökön, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén.

A csúcsszintű találkozón részt vevő állam- és kormányfőket bemutatva Trump kijelentette, hogy a magyar kormányfő "hihetetlenül jó munkát végez a migráció területén".

Utalt a közelgő országgyűlési választásra is, és azokkal kapcsolatban is megismételte, hogy Orbán Viktort támogatja.

"A Béketanács a békéről szól"

A Béketanács a békéről szól, és semmi sem fontosabb, mint a béke - jelentette ki csütörtökön Trump az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén Washingtonban, a Donald J. Trump Békeintézetben.

"Amit teszünk, az egyszerűen szólva béke (...). Egyszerű kimondani, de nehéz megteremteni, de meg fogjuk tudni teremteni" - hangsúlyozta, kiemelve, hogy második mandátumának első évében nyolc háborúnak vetettek véget.

"Úgy vélem, ez a legfontosabb és legnagyobb horderejű dolog, amiben rész veszek" - mondta. Úgy fogalmazott, hogy hatalmát és presztizsét tekintve ez a legbefolyásosabb testület, tekintettel arra, hogy a világ legnagyobb vezetői vesznek részt benne.

Azt is kijelentette, hogy "szinte mindenki elfogadta a csatlakozást a tanácshoz, aki pedig még nem, az is hamarosan így fog tenni".

(MTI nyomán)