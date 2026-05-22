Szeged díszpolgára lett az "ízig-vérig európai" Krasznahorkai

Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Nobel-díjas író Szegeden, a város napjához kötődő pénteki díszközgyűlésen.

Botka László, Szeged polgármestere (Összefogás Szegedért) az írót méltatva kiemelte: Krasznahorkai László ízig-vérig európai író, szabad alkotó. Elmondta: a művész Szegeden, joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és már akkor is megmutatkozott különleges gondolkodásmódja és írói érzékenysége.

1973-ban Szegeden jelent meg egyik első publikációja, amelyben így fogalmazott: "A műalkotás bizonyíték és igény egyidejűleg. Bizonyíték arra, hogy a szellem néha rátalál a formára és magához öleli a mindenséget, és igény annyiban, amennyiben az ember újra és újra igényt tart az örökkévalóságra" - tette hozzá a polgármester, majd azt mondta, Krasznahorkai életműve ma már az egyetemes irodalom része.

Botka László úgy fogalmazott, látnoki erejű alkotásaiért nyerte el tavaly az irodalmi Nobel-díjat. A szegediek számára öröm és büszkeség marad, hogy pályájának kezdete a városhoz kötődik - fűzte hozzá a polgármester.

Köszöntőjében beszélt arról is, hogy ma ünneplik a város születésnapját. Ismertette: Szeged 1719-ben nyerte vissza szabadságát, és polgárai saját kezükbe vették jövőjüket. Mint mondta, Szeged mindig is a szabadság bástyája volt: 1848-ban, 1956-ban, 1989-ben és 2026. április 12-én is.

Úgy fogalmazott, április 12-én egy hosszú, 16 éves korszak zárult le, és egy új kezdődött, amelyben Szeged ismét élen járt. Jelezte: az egész országban a szegediek álltak ki legnagyobb arányban egy új, magyar, szabad, európai köztársaság mellett.

Véleménye szerint a választási győzelem nem csupán lehetőség, hanem felelősség is. Azt mondta, a győzelem elviseléséhez erő kell, a vereség elviseléséhez pusztán intelligencia. Kiemelte: "most mindkettőre nagy szükség van, mert a jövőt csak közösen építhetjük", majd hozzáfűzte, a következő időszak kulcsa az együttműködés lesz.

Szeged készen áll arra, hogy minden olyan együttműködésben aktív és kezdeményező szerepet vállaljon, amely város további fejlődését és hazánk európai megerősödését szolgálja – hangsúlyozta a polgármester, és azt mondta: "a magyarság és az európaiság nem lehetetlen frigy."

Az eseményen Pro Urbe díjat vehetett át Homoki-Nagy Mária jogtörténész, egyetemi tanár és Török Csongor építész.

Szegedért emlékéremmel tüntették ki Bugyiné Tábit Erzsébetet, a szegedi Petőfitelepi Óvoda nyugalmazott vezetőjét, Farkas Andrást, a Gergő-liget és a Rotary-tanösvény kialakításának kezdeményezőjét és Radics Gábort, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnökét.

(MTI)