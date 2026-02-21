Egy autó hajtott a Hortobágy-Berettyó főcsatornába – írta a Haon szombat délután. A Dehir.hu cikke szerint a teslás Karcag közelében csúszott bele a vízbe.
A lapnak a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt mondta, hogy a helyszínre riasztották a püspökladányi hivatalos tűzoltókat, akik kiérkeztek a folyóhoz, és a műszaki mentést megkezdték.
Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya azt közölte, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.
(Telex)