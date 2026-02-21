Anyaország, Videók :: 2026. február 21. 21:45 ::

Tesla úszott a Hortobágy-Berettyó főcsatornában

Egy autó hajtott a Hortobágy-Berettyó főcsatornába – írta a Haon szombat délután. A Dehir.hu cikke szerint a teslás Karcag közelében csúszott bele a vízbe.



Fotó: Fb

A lapnak a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt mondta, hogy a helyszínre riasztották a püspökladányi hivatalos tűzoltókat, akik kiérkeztek a folyóhoz, és a műszaki mentést megkezdték.

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya azt közölte, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.

(Telex)