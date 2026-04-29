Áthajtott a tilos jelzésen, és ezzel 720 perc késést okozott egy mozdonyvezető a Déli pályaudvarnál

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy 40 éves mozdonyvezető ellen, aki nem vette észre a tilos jelzést, és ezzel veszélynek tette ki az utasokat a Déli pályaudvarnál.

A vádirat lényege szerint a férfi a vonattal 2024. november 25-én, délután, a Déli pályaudvar irányába közlekedett a Márvány utcai felüljáró alatti pályaszakaszon. A vonaton kb. 60 személy utazott. A pályaudvar 12-es vágányán a vádlott szerelvényével ellentétes irányba történő indulásra várt egy másik vonat, utasokkal.

A vádlott a Déli pályaudvar első bejárati jelzőjén a megengedett legnagyobb, 20 km/h sebességgel áthaladt, de a következő bejárati jelzésnél nem vette észre, hogy az tiltó, („Megállj!”) vörös fényjelzést ad, így túlment. Az egyik irányítótoronyban dolgozó munkatárs ezt észlelte, és a vezetőt rádión keresztül megállásra szólította fel, ezért a vádlott azonnal fékezett. A jármű egy váltóra is ráhaladt, végül azt megrongálva állt meg. A vonat elzárta a szabad vágányutat az éppen kiinduló szerelvény elől. Utóbbi vezetőjét emiatt megállásra utasították, aminek eleget tett.

A vádlott gondatlan cselekménye következtében személyi sérülés nem történt, azonban a vasúti közlekedésben részt vevő, a két vasúti szerelvényen utazók testi épségét veszélyeztette. Az érintett vágányon kb. 3 és fél órán át szünetelt a közlekedés, ezért – vonatkimaradások mellett – 26 vonat összesen 720 percet késett.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a hanyagságot a nyomozás során beismerő vádlottat vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével és közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétségével vádolta meg vádiratában.

A kerületi ügyészség közölte: arra tettek indítványt, hogy a bíróság – tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben – halmazati pénzbüntetést szabjon ki, és határozott időre tiltsa el a férfit a vasúti járművezetéstől.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság fotóin a vádlott által vezetett vonat látható kívülről és órákkal később belülről, valamint a sérült váltó: