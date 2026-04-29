Külföld, Háború :: 2026. április 29. 15:22 ::

Harceszközök nélkül tartják az idei győzelem napi díszszemlét Moszkvában

Harceszközök nélkül tartják a moszkvai győzelem napi katonai díszszemlét az ukrán drónfenyegetés miatt - jelentette be az orosz védelmi minisztérium.

A május 9-i díszszemlén, amelyet a Németország felett aratott győzelem 81. évfordulója alkalmából tartanak, nem vesznek részt katonai középiskolások és kadétok, valamint nem vonul fel a szárazföldi haditechnikai eszközök oszlopa. Ennek oka az "aktuális operatív helyzet" - közölte a minisztérium.

"A felvonulás gyalogos menetoszlopában részt vesznek a legmagasabb szintű katonai oktatási intézményeket, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek valamennyi fegyvernemét és haderőtípusait képviselő katonák" - írták a közleményben. A díszszemle légiparádéval zárul, amelynek keretében Szu-25-ös repülőgépek az orosz trikolór színeit húzzák majd az égen.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a döntést azzal a "terrorfenyegetéssel" magyarázta, amellyel Kijev "harctéri kudarcaira" reagál. Hangsúlyozta, hogy a parádét ennek ellenére megrendezik, ha csökkentett formátumban is a tavalyihoz, a győzelem 80. évfordulóján tartotthoz képest. Későbbre ígért tájékoztatást arról, hogy mely országok vezetői lesznek jelen az eseményen.

A díszszemle televíziós közvetítése alatt a felszerelések bemutatása helyett az orosz fegyveres erők alakulataiban szolgáló katonákról vetítenek majd felvételeket, a többi között az ukrajnai háborúban harcolókról és a nukleáris erőknél szolgálókról - írták nyugati hírügynökségek.

(MTI nyomán)