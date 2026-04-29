2026. április 29. 16:34

Magyar Péter: a leköszönő kormány nem terjeszti ki a gyanús átutalások felfüggesztésének időtartamát

A szerdai kormányülésen Orbán Viktor döntése alapján a leköszönő kabinet nem fogadta el azt a rendeletet, amely lehetővé tenné, hogy a NAV ne csak négy plusz három, hanem akár kilencven napig is felfüggeszthesse a pénzmosás gyanús utalásokat - osztotta meg értesülését Magyar Péter, aki a döntést felháborítónak nevezve.

A Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, aki Brüsszelből jelentkezett be a Facebookon, hangsúlyozta, sok helyről kaptak jelzést, hogy "sok milliárd forintot akarnak kimenekíteni" Dél-Amerikába, Ázsiába a "NER-hez köthető oligarchák és egyébként politikusok is".

Arról is beszélt, hogy a "kapott hírek alapján" a kormány Orbán Viktor javaslatára eltörölte azt a szabályt, hogy a minisztériumok csak úgy költhetnek a keretükön belül, illetve úgy vállalhatnak kötelezettséget, ha ahhoz a pénzügyminiszter hozzájárul. Így a kormányváltásig a minisztériumok "kiszórhatnak rengeteg pénzt még a haveroknak" - fogalmazott. "Itt is több tízmilliárd, de lehet, hogy több százmilliárd forintról van szó, miközben egy ügyvezető kormánynak már nincsen ilyen lehetősége" - fogalmazott.

A Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje szerdán Brüsszelben Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyal.

(MTI)