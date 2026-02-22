Anyaország :: 2026. február 22. 22:33 ::

Érseki titkár: Erdő Péter bíborost kórházban ápolják, állapota stabil

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek állapota stabil, kórházban ápolják. A bíboros műtéti beavatkozáson esett át. Állapotáról Eredics Gergő, Erdő Péter titkára, szertartója a Belvárosi Ferences-templomban, a vasárnap esti szentmise után tájékoztatta a híveket, a beszámolót az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tette közzé a Facebook-oldalán.

A bíboros "állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt" - közölte a titkára.

Elmondta: a nap folyamán hosszan beszélgetett a főpásztorral, és számára is nagyon megerősítő példa, "amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait". Erdő Péter minden szenvedését továbbra is felajánlja a papi hivatásokért.

(MTI)

