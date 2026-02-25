Anyaország, Háború :: 2026. február 25. 21:50 ::

Orbán a honvédséget is beveti a kampányban: a "kritikus infrastruktúrát védik az ukránoktól"

Megalakult az Egyeztető Törzs a kritikus infrastruktúra védelmére - közölte szerdai videóüzenetében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megjelent üzenetében elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén felkérte az Egyeztető Törzs megalapítására.



Kép forrása: Légtér Fb-oldal

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a kormány intézkedése alapján a Magyar Honvédség is erősíti az energetikai rendszer védelmét, a honvédség állománya az ország számos pontjára kitelepül. Az ehhez szükséges erők rendelkezésre állnak, az Egyeztető Törzs munkájában több minisztérium is részt vesz. Ezzel egy időben a miniszterelnök parancsa alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elrendelték a drónrepülés tilalmát.

A tárcavezető hangsúlyozta: Ukrajna folyamatosan fenyeget, és újabb lépésekkel gyakorol nyomást Magyarországra, az energetikai rendszer gyengítésével káoszt akar teremteni. A bizonytalanság előidézésén keresztül beavatkoznának az országgyűlési választásba, hogy Kijev- és Brüsszel-barát, vagyis háborúpárti kormányt segítsenek hatalomra - fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a lakosság támogatását és megértését kéri az intézkedéséhez, amely "a magyar emberek energiaellátását biztosítja". A kritikus infrastruktúrát meg kell védeni, ennek érdekében tett most újabb lépést a kormány - mondta a miniszter.

(MTI)

Korábban írtuk: Orbán szerint Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében

Kapcsolódó: