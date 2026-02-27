Anyaország, Gazdaság :: 2026. február 27. 15:58 ::

Szijjártó szerint Szerbia nélkül ők már nem tudnák növelni a gazdasági teljesítményt

A magyar-szerb üzleti fórumon 47 hazai cég képviselteti magát, és összesen több mint 150 vállalatközi egyeztetésre fog sor kerülni a helyi partnerekkel, ami tanúsítja, hogy a két ország közötti együttműködéssel mindkét fél jól jár - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban.

"Mára így eljutottunk oda, hogy a magyar gazdaság teljesítményének növelése, a magyar külgazdasági teljesítmény növelése és a magyar exportteljesítmény növelése nem lenne lehetséges a Szerbiával való szoros együttműködés nélkül" - hangsúlyozta.

"Mára kritikus fontosságú és stratégiai jelentőségű területeken váltunk nélkülözhetetlenné egymásnak. A sikeres együttműködés alapját természetesen maguk a vállalatok adják" - fogalmazott.

Kifejtette, hogy a jelen lévő hazai cégek a saját területükön nemzetközileg versenyképesek, olyan ágazatokat képviselnek, amelyekben a megoldásaik a szerbiai gazdasági szereplők számára is előnyösek lehetnek.

"Az energetika, az autóipar, a fémipar, az építőipar, a vízipar, a mezőgazdasági és élelmiszeripar, illetve az egészségipar, a logisztika és a papíripar területéről érkeztek a vállalatok. És hogy miért jöttek ennyien, arra magyarázatként szolgálhat az a tény, hogy Magyarország számára a nyugat-balkáni térséggel való együttműködéshez kiemelt gazdasági érdek fűződik. És a Nyugat-Balkánnal folytatott kereskedelem 72 százaléka Szerbiával folytatott kereskedelmet jelenti" - mutatott rá.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy 2010 óta négy és félszeresére nőtt, s tavaly már meghaladta az ötmilliárd eurót a két ország közötti kereskedelem értéke.

Fontosnak nevezte a különböző zászlóshajó-projekteket, megemlítve egyebek mellett, hogy a Mol például már 73 benzinkutat üzemeltet Szerbiában, valamint az MVM is lényeges szereplővé vált a helyi földgázkereskedésben az elmúlt időszakban.

"Szeretném mondani a magyar vállalatvezetőknek, hogy szerbiai képviseleteinken három külgazdasági diplomata kizárólag azért van itt, hogy őket segítse (…) És a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség külön nyugat-balkáni központot működtet Belgrádban, a kamaránk pedig két szerbiai információs központot hozott létre a közelmúltban" - sorolta.

A miniszter ezután leszögezte, hogy a gazdasági együttműködés fejlesztéséhez a két országot összekötő infrastruktúra javítása is szükséges, ezért úgy döntöttek, hogy "toldozgatás-foldozgatás helyett" Európa legnagyobb, legmodernebb, legkulturáltabb határátkelőhelyét építik meg.

Emellett közölte, hogy már elindult a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, óránként három tehervonatnyi kapacitása van a vasútvonalnak, tehát húszpercenként roboghatnak a tehervonatok, és a személyvonatok mellett tizenhat nemzetközi gyorsvonat fog közlekedni naponta, ebből négy Bécset és Belgrádot fogja összekötni.

"Szeretném önöket tájékoztatni arról is, hogy új villamosenergia-vezetéket építünk a két ország között, amely 2030-ra lesz kész, s új kőolaj- és termékvezetéket is építünk a két ország között, amely 2027-28-ra lesz kész" - emlékeztetett. Végül pedig arra is kitért, hogy az együttműködést kiterjesztik a nukleáris energia területére is.

Üzent az ukránoknak is

A brüsszeli és kijevi zsarolási potenciál visszaszorítása érdekében nemcsak új kőolajvezeték, hanem egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között, a NIS szerb kőolajvállalat pedig márciusban kész mintegy 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására hazánkba - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal közös sajtóértekezletén aláhúzta, hogy az elmúlt hetek azt bizonyították, hogy Közép-Európában egyesek az energiaellátás kérdését és az energiabiztonság kérdését politikai zsarolási célokra használják fel, hiszen Ukrajna most már lassan egy hónapja nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, kizárólag politikai okok miatt.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarország és Szerbia újabb kőolajvezetéket fog építeni a brüsszeli és kijevi energiazsarolási képesség mielőbbi visszaszorítása érdekében, és megerősítette, hogy fel fogják gyorsítani az építés előkészületeit. "Magyarországon befejeztük a részletes mérnöki előtanulmányokat. Szerbiában már a közbeszerzési eljárás kiírására is sor került, így teljesen reális, hogy a jövő év végére új kőolajvezeték kösse össze Szerbiát és Magyarországot" - folytatta.

Aláhúzta, hogy a kőolajvezeték építése két lépésben fog történni: "a százhalombattai és a magyar-szerb határ között építünk, majd ezt követően a Barátság kőolajvezeték magyarországi ágának kapacitását növeljük meg, és természetesen emellett a szerbek építik a saját szakaszukat".

Majd közölte, hogy most úgy döntöttek, hogy még ennél is tovább mennek. "Készen állunk még egy vezeték megépítésére a kőolajvezeték mellett. Ez egy olajtermék-vezeték lesz, amely lehetővé teszi azt, hogy az üzemanyagokhoz, a benzinhez és a dízelhez szükséges félkész olajtermékeket is a lehető leggyorsabban tudjuk szállítani a két ország között. Ezzel mind Magyarország, mind Szerbia üzemanyag-, dízel- és benzinellátási biztonságát növeljük meg" - tette hozzá.

"És ezáltal három szárazföld által körülzárt ország, Szlovákia, Magyarország és Szerbia olajpiacai, benzin- és dízelpiacai egymással összehangoltan fognak működni, ezáltal sokkal ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú zsarolásoknak" - hangsúlyozta.

A miniszter ezután arra is kitért, hogy a nehéz helyzetben derül ki, hogy ki kire számíthat. "Amikor szerb barátaink nehéz helyzetbe kerültek a NIS-t illető szankciók miatt, akkor a Mol több mint megduplázta az üzemanyag-exportját Szerbia irányába, hogy itt ne legyen ellátási probléma. Most a NIS jelezte, hogy március hónapban, tehát a következő napoktól kezdve készen áll 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására Magyarországra, hogy ezzel is javítsa az ellátásbiztonságot Magyarországon, és ezzel is meghiúsítsuk közösen azt az ukrán célkitűzést, hogy Magyarországon olajellátási válságot okozzanak, és hogy beavatkozzanak a magyar parlamenti választásba" - közölte.

Kifejtette, hogy az ukrán vezetés többször is lebuktatta magát az utóbbi napok során, ugyanis először a rendszerüzemeltető vállalat jelezte a Mol irányába, hogy a Barátság vezeték minden tekintetben készen áll a tranzit újraindítására, majd a kijevi kormány tagjai is világossá tették, hogy nem fogadnak magyar, szlovák, sőt európai uniós szakértőket sem annak felderítésére, hogy igazat mondanak-e.

Rámutatott, hogy a helyzet tanúsítja, hogy a tengerparttal nem rendelkező államokat viszonylag könnyű zsarolni az energiaszállításokkal, ezért a cél Kijev és Brüsszel zsarolási potenciáljának visszaszorítása, és ennek egyik legjobb eszköze az, hogy a Mol megvásárolja a NIS szerb olajvállalatot.

"Tehát azzal, hogy a Mol megvásárolja a szerb olajvállalatot, azzal, hogy megépítjük a magyar-szerb kőolajvezetéket, és mellé készen állunk egy olajtermékvezeték megépítésére, ezzel védettséget szerzünk magunknak a következő évekre az ukrán típusú zsarolásokkal szemben" - hangsúlyozta.

"Jól haladunk a tárgyalásokon, a Mol és az orosz tulajdonos megegyeztek. Folyamatosak az egyeztetések az amerikai kormánnyal, hogy az amerikai szankciós hivatal hagyja jóvá a szerződést. (…) Készítjük elő a magyar-szerb kormányközi megállapodást az energetikai együttműködésről, amely egy biztos beruházási környezetet fog garantálni ahhoz, hogy a pozsonyi, a százhalombattai és a pancsovai finomítók olyan összehangolt módon működjenek, hogy ennek a három országnak az ellenállóképességét az ukrán típusú zsarolásokkal szemben megnövelje" - fűzte hozzá.

"Magyar-szerb összefogással kivédjük az ukrán zsarolási kísérletet, magyar-szerb összefogással kivédjük azt, hogy az ukránok olajellátási problémákat okozzanak Magyarországon" - szögezte le.

"Úgyhogy azt üzenjük az ukránoknak, hogy nem érdemes sem a szerbekkel, sem a magyarokkal kezdeni, mert nem ma kezdtük a szakmát, nem ma reggel jöttünk a 6:20-assal, azaz érdemes mással szórakozni, nem velünk" - összegzett.

(MTI)