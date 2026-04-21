Anyaország, Elcsatolt részek :: 2026. április 21. 15:52 ::

Magyar Péter és az RMDSZ elnöke elásta a csatabárdot

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke garanciát adott Magyar Péternek arra, hogy az RMDSZ a jövőben "tartózkodni fog a magyar pártpolitikai küzdelembe való beavatkozástól". A Tisza Párt elnöke ezt azt követően közölte kedden a Facebookon, hogy irodájában fogadta Románia korábbi miniszterelnök-helyettesét.

Magyar Péter tájékoztatása szerint egyetértettek abban, hogy a "múltat magunk mögött hagyjuk", és a Tisza-kormány és az RMDSZ közösen dolgozik majd az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődésért.

Hangsúlyozza, abban is egyetértettek, hogy ki kell vizsgálni a 2026-os országgyűlési választások során "a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat", és a jövőre nézve, az esetleges választási csalásokat megelőzendő, felül kell vizsgálni a szavazás szabályait.

Magyar Péter kitért arra, hogy a megbeszélésen határozottan kiállt a nagyváradi premontrei apát, Fejes Rudolf Anzelm kitelepítése ellen, és arra kérte Kelement Hunort, hogy járjon közben az ügyben.

Jelezte az RMDSZ elnökének, hogy az erdélyi magyarok szerzett jogai továbbra is megmaradnak, és mindenben számíthatnak az anyaország támogatására. Ugyanakkor a támogatások kapcsán alapvető elvárás az átláthatóság és az elszámoltathatóság, valamint a magyar és a román jogszabályi előírások maradéktalan betartása - tette hozzá Magyar Péter, tudatva: hogy az utóbbi évtizedben odaítélt támogatások felhasználását visszamenőleg is vizsgálni fogják.

Megállapodtak abban is, hogy a Tisza-kormány megalakulása után mind politikai, mind szakértői szinten folytatják az egyeztetéseket - zárta bejegyzését Magyar Péter.

(MTI)