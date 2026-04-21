2026. április 21. 20:38

A volhíniai mészárlás lengyel áldozatainak újabb tömegsírját találták meg Ukrajnában

Nyugat-Ukrajnában megtalálták az ukrán nacionalisták által a II. világháborúban elkövetett volhíniai mészárlás lengyel áldozatainak újabb feltételezett tömegsírját - jelentette be a varsói Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) kedden az X-en.

A felfedezés a Wola Ostrowiecka (ukránul Volja Osztrovecka) faluban elkezdett ásatások első napján történt. Az IPN hétfőn jelentette be, hogy megkezdi a kutatást a nyugat-ukrajnai Ostrówki (Osztrovki) és Wola Ostrowiecka (Volja Osztrovecka) faluban, ahol a nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) 1943-ban több mint 350 lengyelt gyilkolt meg.

A most felfedezett hely közel van egy olyan helyszínhez, ahol az IPN már 1992-ben talált egy tömegsírt, és ahol azóta emlékművet emeltek.

Egyelőre az újonnan felfedezett lelőhely nagyságát nem sikerült felmérni, de az biztos, hogy tömegsírról van szó - közölték.

Az UPA mintegy százezer lengyelt mészárolt le 1943 és 1945 között a volhíniai mészárlásnak nevezett etnikai tisztogatás során a háború előtt Lengyelországhoz tartozó Volhíniában és az egykori Kelet-Galíciában, amit Lengyelország népirtásnak tekint.

A két faluban az IPN 1992 és 2015 között összesen 674 lengyel áldozat maradványait tárta fel.

Kijev 2017-ben leállította az ukrajnai lengyel tömegsírok feltárását, 2024-ben azonban újra készséget mutatott a lengyel kutatási kérvények jóváhagyására. Ennek eredményeképpen 2025 tavaszán több mint negyven áldozatot tudtak kihantolni Kijev engedélyével a Ternopil megyei Puzniki (Puzsniki) faluban, idén márciusban pedig a Rivne régióban található Uhli faluban is megkezdődött a munka.

Ukrajna emellett további ásatásokat engedélyezett Puzsnikiben, valamint a Lviv megyei egykori Huta Pieniacka (Huta Penyacka) faluban is.

(MTI)