2026. április 21. 22:18

Arab Liga: Iránnak meg kell térítenie az arab országoknak okozott károkat

Irán súlyosan megsértette a nemzetközi jogot az arab országok elleni katonai támadásaival, és meg kell térítenie az okozott károkat - szögezi le az Arab Liga a rendkívüli ülésén kedden közzétett zárónyilatkozatában.

A miniszteri szintű találkozón Ahmed Abul Geit, a szervezet főtitkára felszólította Teheránt: haladéktalanul hajtsa végre az ENSZ Biztonsági Tanácsának március 11-én elfogadott, 2817-es számú határozatát, és vállaljon teljes körű felelősséget a Perzsa-öböl államai, valamint Jordánia és Irak elleni támadásaiért, illetve az okozott károkért.

A BT-határozatban - amelyet 13 igen szavazattal, Kína és Oroszország tartózkodásával fogadtak el - az ENSZ a támadások azonnali beszüntetésére szólítja fel Teheránt, és kiáll a szóban forgó államok szuverenitása és területi épsége mellett, illetve külön is bírálja Iránt azokért a támadásaiért, amelyek lakónegyedeket és egyéb civil célpontokat értek.

Az Arab Liga tagországai hangsúlyozzák, hogy a támadásokat elszenvedő arab országoknak joguk van az önvédelemhez, összhangban az ENSZ Alapokmányának 51. cikkével. Ezenkívül sürgették a hajózás szabadságának visszaállítását a Hormuzi-szorosban.

"Az arab országok sosem voltak, és nem is lesznek Irán túszai" - szögezte le Abul Geit, hangsúlyozva, hogy "akár csak egy arab állam elleni támadás az összes megtámadását jelenti".

A főtitkár kifejezte abbéli reményét, hogy Irán felhagy támadásaival, és az arab országok "megerősödve, összetartóbbá válva kerülnek ki a válságból".

A szervezet kifejezte szolidaritását az érintett országok vezetőivel és állampolgáraival.

(MTI)