Háború :: 2026. április 21. 22:27 ::

Trump "helyzetértékelése": az irániakat nagyon-nagyon kemény emberek vezetik, de mi sokkal keményebbek vagyunk, mint ők

Donald Trump szerint a tűzszünet lejártát követően folytatódnak az Irán elleni amerikai bombatámadások, amire a haderő egységei felkészültek - az amerikai elnök erről egy interjúban beszélt kedden.

Az elnök a CNBC televíziónak adott interjúban azt mondta, a jelenlegi helyzetben célravezetőbbnek találja, ha ismét a katonai művelet kerül előtérbe. Hozzátette, hogy az amerikai hadsereg újratöltötte a raktárait, és sokkal komolyabb erővel rendelkezik, mint 4-5 héttel ezelőtt.

Elmondta: Washington tisztában van azzal, hogy az irániak szintén készenlétbe helyeztek rakétákat, de szerinte ezek az előkészületek elmaradnak az amerikai katonaságétól.

Az amerikai blokád megsértése miatt katonai erővel lefoglalt iráni teherhajóval kapcsolatban Donald Trump úgy fogalmazott, hogy azon "nem szép" dolgokat találtak, ami lehet akár Kínából származó "ajándék".

"Kicsit meglepődtem" - fogalmazott az elnök arra utalva, hogy hétfői közlések szerint a Touska teherhajó Kínából szállított rakománya között olyan eszközök voltak, amelyek akár katonai célokra is felhasználhatók.

A béketárgyalások körüli bizonytalansággal kapcsolatban úgy fogalmazott: "Irán nagyon jó alapokra helyezheti saját magát, ha megegyezik, (...) ezzel szemben úgy tűnik, hogy vérszomjasak". Donald Trump sajnálatosnak nevezte, hogy "néhány nagyon-nagyon kemény ember" vezeti az irániakat. "Azt hiszem, ez nagyon rossz az országnak, mert mi sokkal keményebbek vagyunk, mint ők" - mondta.

Kedden az amerikai Középső Parancsnokság azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád egy hetében már 28 hajó került vissza iráni kikötőkbe.

A Lloyd’s List Intelligence tengerhajózási vállalat hétfőn ugyanakkor arról adott hírt, hogy a blokád egy hete alatt legalább 26, iráni kikötőből kifutott teherhajónak sikerült kijátszania az amerikai blokádot és átjutnia a Hormuzi-szoros kijáratánál felállított amerikai zárlati vonalon.

Az eredeti tervek szerint az amerikai-iráni tárgyalások kedden folytatódtak volna a pakisztáni fővárosban.

A személyes találkozó az előzetesen közölt napon nem fog megtörténni, mert a Fehér Ház közlése szerint a delegáció vezetésével megbízott J.D. Vance alelnök, washingtoni idő szerint kedden délután még az amerikai fővárosban az elnöki hivatalban tartózkodott megbeszélésen.

(MTI)