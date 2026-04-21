2026. április 21. 15:11

Svéd katonai hírszerzés: Oroszország manipulálja a gazdasági helyzetével kapcsolatos adatokat

A svéd katonai hírszerzés (Must) információi szerint Oroszország manipulálja a gazdasági helyzetével kapcsolatos adatokat, hogy elfedje annak valós állapotát.

A svéd hivatal hétfőn késő este kiadott közleménye szerint Moszkva titkolja gazdasági nehézségeit annak érdekében, hogy rugalmasabbnak mutassa magát. Oroszországban minden bizonnyal magasabb az infláció és nagyobb a költségvetési hiány annál, mint amit hivatalosan közölnek. Az utóbbi időben megemelkedett olajárak következtében ugyan nőttek Oroszország bevételei, a Must számításai szerint hordónként 100 dollár feletti olajárra lenne szükség egy teljes éven keresztül ahhoz, hogy megszűnjön az orosz költségvetési deficit.

Thomas Nilsson, a svéd katonai hírszerzés vezetője ugyanakkor hozzátette: gazdasága gyengesége ellenére Moszkva továbbra is tartja magát stratégiai céljaihoz, és elszánt az Ukrajna elleni háború folytatására, illetve az Európai Unió és a NATO tagállamaiban végzett "hibrid" tevékenyégeinek fenntartására.

Nilsson szerint ez politikai, nem pedig gazdasági döntés. Ugyanakkor a gazdasági szankciók hatással vannak arra, hogy Oroszország milyen típusú katonai kapacitásokat képes mobilizálni, és milyen gyorsan - tette hozzá.

(MTI)