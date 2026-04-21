Anyaország, Videók :: 2026. április 21. 18:47 ::

A Mi Hazánk javaslatára újra a Szent Koronára tesznek majd esküt a képviselők

Kedden a Parlament épületében folytatódtak az új Országgyűlés megalakulását előkészítő tárgyalások a Tisza, a Mi Hazánk és a Fidesz között. Novák Előd szerint a múlt hét pénteki konstruktív hangulatból kevesebb volt érezhető; ugyanakkor a Mi Hazánk két javaslatát is elfogadta a Tisza Párt, amely a saját kormányzati tervei részeként jelentősen megnövelné a minisztériumok és a parlamenti szakbizottságok számát.



Már biztos, hogy a képviselők és a miniszterelnök a Szent Korona előtt teszik le esküjüket, amelynek szövegét – egy régi szokást felélesztve – a legfiatalabb képviselő olvassa majd fel. Ugyanakkor a Tisza Párt, Magyar Péter múlt heti ígéretéből kihátrálva, mégsem támogatja azt a mi hazánkos javaslatot, amely kötelezné a képviselőket annak közzétételére, hogy a magyaron kívül milyen állampolgársággal rendelkeznek. Utóbbival kapcsolatban a Magyar Jelen kérdést tett fel Bujdosó Andreának, aki a Tisza frakcióját vezeti majd.

A politikus szerint bárki hozzájuthat ehhez az információhoz – vagyis ahhoz, hogy rendelkeznek-e más ország állampolgárságával a képviselők –, amennyiben saját önéletrajzukban maguktól feltüntetik ezt az adatot…

Novák Előd a Magyar Jelennek nyilatkozott arról, hogy a Tisza Párt jelentősen megemelte a bizottságok számát – tizenötről húszra –, és külön bizottságot kap a digitalizáció is, ami ellen a Mi Hazánk tiltakozik.

Novák szerint a Tisza „beleülne” abba a rendszerbe, amit a Fidesz hozott létre; a Mi Hazánk képviselője úgy látja: ma alkotmányos válság van Magyarországon.