2026. április 21. 16:38

Ukrajna megint dróncsapást mért a Barátság egyik szivattyúállomására

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) arról számolt be, hogy hétfőről keddre virradóra ukrán drónok megtámadtak egy kőolajszivattyú és -elosztó üzemet az oroszországi Szamara területén – írja a Reuters.

Mint kiderült, a csapás a Proszvet nevű falunál lévő létesítményt érte, amely elosztóállomás a Barátság kőolajvezeték ellátási láncának része. A támadás következtében tűz ütött ki, és az előzetes adatok szerint öt, egyenként 20 000 köbméteres kapacitású nyersolajtartályok rongálódtak meg.

Ukrajna pont akkorra időzítette a támadást, amikor megoldódni látszik a Barátság kőolajvezeték ügye. Értesülések szerint már kedden megindulhatnak a műszaki tesztek a vezetéken, és szerdán újraindulhat a szállítás Magyarország felé.

Ez Kijev számára is fontos, mert Magyarország és Szlovákia idáig blokkolta az országnak szánt 90 milliárd eurós hitelt. Azonban ha újraindul a szállítás, akkor várhatóan egyik EU-s ország sem fogja tovább vétózni Ukrajna támogatását.

(Index)