Orbán a Védelmi Tanács ülésén: megemeltük a terrorfenyegetettség szintjét egy fokozattal

Összeült a Védelmi Tanács, megemeltük a terrorfenyegetettség szintjét egy fokozattal - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este közzétett Facebook-videójában.



Kép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

"Szombat délután összehívtam a Védelmi Tanács ülését, mert az iráni események hatást, közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére. Különös tekintettel az energiabiztonságunkra. A közel-keleti térségben magyar katonák teljesítenek szolgálatot. Őket nem érték el katonai csapások, ők jól vannak" - mondta a miniszterelnök.

A terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt - mondta. Különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él. Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ezzel együtt is megemeljük egy fokozattal - tette hozzá.

A konfliktus miatt a világpiacon jelentős energia-áremelést valószínűsítenek - mutatott rá. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú, hogy letörjük Zelenszkij elnök Magyarországgal szemben bevezetett olajblokádját - jelentette ki. Az Ukrajnával szemben bevezetett válaszlépéseket ezért a következő hetekben is hatályban fogjuk tartani - mondta Orbán Viktor.

(MTI)