Anyaország, Háború :: 2026. március 3. 14:07 ::

A washingtoni békepárti elnök legújabb háborúját is megvitatta Orbán a moszkvai békepárti elnökkel

Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály az MTI-vel kedden.

Orbán Viktor a közel-keleti és az ukrajnai helyzetről, valamint a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú kőolaj- és földgázszállítmányok rendelkezésre állásáról tárgyalt Oroszország elnökével.

Frissítés: a Kreml valamivel közlékenyebb volt

Megvitatta az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit, a 2025. november 28-án Moszkvában megtartott tárgyalások eredményeként elért megállapodások végrehajtásának folyamatát telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő - közölte kedden a Kreml sajtószolgálata.

A moszkvai közlés szerint a felek megvitatták az Irán és a közel-keleti régió egésze körül hirtelen kiéleződött helyzetet, egyebek között a világ energiaipari piacára gyakorolt lehetséges következmények szempontjából.

Az Ukrajnával kapcsolatos véleménycsere során Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai-diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint az egészében véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben.

Szóba kerültek azok a kérdések is, amelyek azokat a magyar állampolgárokat érintik, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és akik orosz fogságba estek.

A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást.

(MTI)