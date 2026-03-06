Anyaország :: 2026. március 6. 21:19 ::

A kormány nem hajlandó a Londonban őrzött magyar aranytartalék hazahozatalára

A Mi Hazánk sérelmezi, hogy a magyar aranytartalék jelentős része, 15,5 tonna a Bank of England értéktárában van elhelyezve, ami függőséget és kockázatot jelent Magyarország számára. Az indiai központi bank is nemrég aranytartalékainak hazaszállításáról döntött, miután az orosz tartalékok befagyasztását követően a nyugati pénzügyi intézményekbe vetett bizalom zuhanórepülésbe kezdett – hívta fel a figyelmet Novák Előd.

A Mi Hazánk képviselője arra is rávilágított: az aranytartalékunk a Londonban lévővel együtt is kb. 4 ezer milliárd Ft, miközben az államadósság 64 ezer milliárd Ft! Tavaly minden rekordot megdöntve kb. 4 ezer milliárd forintot kellett kifizetni a kamatokra, tehát a teljes aranytartalékunk értékét. Pedig az állam kamatkiadásai a 2010-es években nagyságrendileg évi 1100 milliárd forintot tettek ki, ez nőtt mára a közel négyszeresére.