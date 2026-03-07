Anyaország, Háború :: 2026. március 7. 10:09 ::

"Újabb sikeres küldetés"

Operation Sand Rose - ezt a kódnevet viselte az a hadművelet, amelynek keretében a magyar légierő 68 magyar és más nemzetiségű embert hozott ki Egyiptomból - közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videóban azt mondta, a Közel-Keleten kitört háború a rakétaveszély miatt közvetlenül befolyásolja az ott élők, illetve az oda nyaralási vagy egyéb céllal utazott magyarok mindennapjait.

Ezért a magyar állam feladatának érzi segíteni az ilyen helyzetbe rekedt honfitársainkat és néhány szövetséges állam állampolgárát, akiket a külügyminisztérium segítségével szervezünk ezekre a járatokra - fogalmazott a tárcavezető, megköszönve a légierő szolgálatát és a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársainak munkáját.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, Szaúd-Arábiából, illetve szükség szerint máshonnan is fognak indulni ilyen mentesítő járatok, a Magyar Honvédség, a Magyar Légierő készen áll erre.

"A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!" - zárta bejelentkezését a honvédelmi miniszter.

(MTI)