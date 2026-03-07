A Facebookon írta meg a beteg hölgy a segítségkérés hátterét:
A nevem Monoriné Venczel Emília. 54 éves vagyok, két gyermek édesanyja, feleség, testvér és sokak barátja.
Az életem nemrég egyik pillanatról a másikra gyökeresen megváltozott. 2026. januárjában Glioblastomát, egy agresszív lefolyású agydaganatot diagnosztizáltak nálam. Azóta minden nap új jelentést kapott az én és családom számára: az idő, a csend, a remény, egy ölelés… Az agydaganat miatt ma már nem tudom úgy kifejezni magam, ahogy régen. Ezért ezek a sorok az én gondolataimat és érzéseimet próbálják átadni, azok segítségével, akik most mellettem állnak. Szeretnék élni. Szeretnék meggyógyulni. Szeretnék még időt kapni a családommal, a szeretteimmel. Szeretném látni a következő ünnepeket, a közös vacsorákat, a mindennapok apró csodáit.
A jelenlegi kezelések mellett lehetőségem nyílt Litvániában, a PreciOnco Clinic, (Vilnius, LT-08412 Litvánia) intézményben egy immunterápiára, amely reményt adhat arra, hogy több időt és jobb életminőséget kapjak. A terápia keretében egy személyre szabott újfajta rák
elleni vakcinát kapnék, ahol az egészséges sejtjeim a rákos sejtjeimet képesek lennének elpusztítani.
Ez a kezelés azonban rendkívül költséges és az OEP által anyagilag nem támogatott, így bátorságot gyűjtve kérem a segítségeteket.
Minden támogatás – legyen az anyagi hozzájárulás, megosztás esélyt jelent számomra.
A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány van segítségemre, hogy a terápiát ki tudja fizetni a családom.
Amennyiben van rá lehetőséged, anyagi támogatásod ide tudod küldeni:
Számlatulajdonos: Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
Bankszámlaszám: UniCredit 10918001-55555555-55555555
Közlemény: Emília gyógyulására
Hálás szívvel köszönöm a támogatást!
Szeretettel:
Lia
