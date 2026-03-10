Az Országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot kedden.
A képviselők 142 igen és 28 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett döntöttek a javaslat elfogadása mellett.
A határozat emlékeztet arra, hogy Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz - áll a szövegben.
A határozatban leszögezik: Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll, és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Ukrajna nem felel meg az uniós tagság kritériumainak, a javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.
A határozat arra is felszólítja a kormányt, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába, és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon az orosz-ukrán háborúba.
Emlékeztet arra is: az EU a háború kitörése óta 193,3 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának, ami közel háromszorosa Magyarország 2004 óta kapott nettó uniós támogatásnak, kitérve arra is: az unió - Magyarország, Csehország és Szlovákia kimaradásával - további 90 milliárd euró hitelt nyújt Ukrajna részére 2026-2027-ben. Ezt Ukrajna csak a háború utáni orosz jóvátétel esetén fizeti vissza - állapítja meg a határozat.
A határozat figyelmeztet arra is: az EU következő hétéves költségvetéséből Ukrajna részesedése a 360 milliárd eurót is meghaladhatja, ehhez az Európai Bizottság tervezete a kohéziós forrásokat és agrártámogatásokat csökkentené. Ukrajna újjáépítési terve 800 milliárd dolláros igényt fogalmaz meg a következő évtizedben, további 700 milliárd dolláros igényt pedig katonai célokra. A terv finanszírozása minden magyar család számára közel 1,4 millió forint terhet jelentene.
A határozat üdvözli azt, hogy a kormány nemzeti petíció formájában kéri ki a magyarok véleményét Ukrajna további háborús finanszírozásáról.
A határozat felszólítja a kormányt, tegyen meg minden szükséges lépést az EU Ukrajna háborús támogatását célzó politikájának folytatása ellen; akadályozza meg, hogy a magyarok pénzét vagy a Magyarországnak járó uniós forrásokat Ukrajnába vigyék; valamint hogy ne fogadjon el a magyar gazdákat és gazdaságot megillető támogatás jelentős részét Ukrajnába küldő költségvetést.
Az Európai Unión belül egyre erősödnek azok a törekvések, amelyek az EU-t katonai szövetséggé alakítanák át - emlékeztet a javaslat, amely az ezen kezdeményezésekkel szembeni fellépésre szólítja fel a kormányt.
A határozat értelmében az Országgyűlés elutasítja az EU intézményeinek azon gyakorlatát is, amely az egyhangú döntéshozatal követelményének megkerülésére irányul.
(MTI)