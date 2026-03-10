Anyaország, Háború :: 2026. március 10. 11:07 ::

Elfogadta az Országgyűlés az Ukrajna uniós tagságának és háborús támogatásának elutasításáról szóló határozati javaslatot

Az Országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot kedden.

A képviselők 142 igen és 28 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett döntöttek a javaslat elfogadása mellett.

A határozat emlékeztet arra, hogy Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz - áll a szövegben.

A határozatban leszögezik: Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll, és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Ukrajna nem felel meg az uniós tagság kritériumainak, a javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.

A határozat arra is felszólítja a kormányt, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába, és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon az orosz-ukrán háborúba.

Emlékeztet arra is: az EU a háború kitörése óta 193,3 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának, ami közel háromszorosa Magyarország 2004 óta kapott nettó uniós támogatásnak, kitérve arra is: az unió - Magyarország, Csehország és Szlovákia kimaradásával - további 90 milliárd euró hitelt nyújt Ukrajna részére 2026-2027-ben. Ezt Ukrajna csak a háború utáni orosz jóvátétel esetén fizeti vissza - állapítja meg a határozat.

A határozat figyelmeztet arra is: az EU következő hétéves költségvetéséből Ukrajna részesedése a 360 milliárd eurót is meghaladhatja, ehhez az Európai Bizottság tervezete a kohéziós forrásokat és agrártámogatásokat csökkentené. Ukrajna újjáépítési terve 800 milliárd dolláros igényt fogalmaz meg a következő évtizedben, további 700 milliárd dolláros igényt pedig katonai célokra. A terv finanszírozása minden magyar család számára közel 1,4 millió forint terhet jelentene.

A határozat üdvözli azt, hogy a kormány nemzeti petíció formájában kéri ki a magyarok véleményét Ukrajna további háborús finanszírozásáról.

A határozat felszólítja a kormányt, tegyen meg minden szükséges lépést az EU Ukrajna háborús támogatását célzó politikájának folytatása ellen; akadályozza meg, hogy a magyarok pénzét vagy a Magyarországnak járó uniós forrásokat Ukrajnába vigyék; valamint hogy ne fogadjon el a magyar gazdákat és gazdaságot megillető támogatás jelentős részét Ukrajnába küldő költségvetést.

Az Európai Unión belül egyre erősödnek azok a törekvések, amelyek az EU-t katonai szövetséggé alakítanák át - emlékeztet a javaslat, amely az ezen kezdeményezésekkel szembeni fellépésre szólítja fel a kormányt.

A határozat értelmében az Országgyűlés elutasítja az EU intézményeinek azon gyakorlatát is, amely az egyhangú döntéshozatal követelményének megkerülésére irányul.

(MTI)