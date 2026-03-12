Anyaország :: 2026. március 12. 10:53 ::

Gulyás: elegendő tartalékunk van a védett üzemanyagárak fenntartásához

A kormány meggyőződött arról, hogy Magyarországnak elegendő tartaléka van kőolajból a rögzített, védett üzemanyagárak fenntartásához - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely közölte, hogy az ellátásbiztonság érdekében a Mol már megkezdte az importot, az Adria kőolajvezetéken keresztül az ország képes kőolajat beszerezni. Kitért ugyanakkor arra, hogy e vezeték kapacitásáról vita van a magyar és horvát szakemberek között, s korántsem biztos, hogy ez az infrastruktúra képes lenne teljes egészében kiszolgálni a magyar és szlovák olajfinomítót.

Az ugyanakkor biztos szerinte, hogy átmenetileg a kieső készleteket részben pótolni tudják, a kapacitással kapcsolatos kérdések pedig hamarosan el fognak dőlni, ennek most van a próbája - tette hozzá.

(MTI)