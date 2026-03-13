Anyaország :: 2026. március 13. 21:04 ::

Nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó baleset történt a CATL Debrecennél

Nyolc napon túl gyógyuló személyi sérüléssel járó baleset történt a CATL Debrecen építési területén csütörtök délelőtt - közölte a cég pénteken az MTI-vel.

Azt írták, az építési munkálatokban részt vevő egyik alvállalkozó munkavállalója a munkavégzés során "nagyjából három méter magasságból" leesett.

Hozzátették: a baleset után a mentőszolgálat rövid időn belül a helyszínre érkezett, a sérültet ellátták, majd stabil állapotban kórházba szállították.

Azt írták, a körülmények kivizsgálását az érintett dolgozó munkáltatója - a CATL Debrecen szakembereinek segítségével - megkezdte.

"A sérülést követően minden alvállalkozónkat ismétlő munkavédelmi oktatás megtartására kértük, és felhívtuk figyelmüket a nekik átadott munkaterületek biztonságosságának és a munkavédelmi szabályok betartásának fontosságára" - áll a közleményben.