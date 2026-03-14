Anyaország :: 2026. március 14. 12:11 ::

Tovább folytatja a rettegést a szélsőcionista Fidesz és Izrael budapesti nagykövetsége

Tárkányi Zsoltról, a Tisza Párt sajtófőnökéről és debreceni képviselőjelöltjéről nyilvánosságra került egy fotó, amelyen futballultrák vonulásán kart lendít. Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő látható a képen, de szerinte „nem az, aminek látszik”. Bóka János szerint azonban a felvétel egyértelműen mutatja a helyzetet, és hangsúlyozta, hogy nem szeretnének antiszemita képviselőket az Országgyűlésben. Az üggyel kapcsolatban közleményt adott ki Izrael budapesti nagykövetsége is – írja az Index.

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter bejegyzéséből kiderült, hogy Tárkányi Zsolt elismerte, ő látható a képen, azonban szerinte ez „nem az, aminek látszik”. Bóka János megjegyezte, hogy a képpel kapcsolatban reagált Radnai Márk is, aki szerint az említett képen a tiszás sajtófőnök „csak integet”.

A Fidesz egyik legelszántabban filoszemita politikusa kijelentette, hogy "nem akarnak antiszemita képviselőket az Országgyűlésben". Mondta ezt úgy, hogy nyilvánvalóan a Tisza globalista képviselőitől nem lehet várni, hogy valóban azok legyenek.



SZDSZ-es mélységekből üti a zsidóbérenc Mandiner a méginkább globalista Tiszát (fotó: Tárkányi Zsolt Facebook-oldala)

A cirkuszból nem maradhatott ki a zsidó terrorállam budapesti kirendeltsége sem. Náciztak hát egy jót a közleményükben:

„Izrael Magyarországi Nagykövetsége nagy aggodalommal tekint minden olyan cselekményre, amely a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával jár. Az ilyen cselekmények különösen aggasztóak, ha kulcsfontosságú pozíciókat betöltő politikai személyiségek vesznek részt bennük, függetlenül attól, hogy mikor történtek. Elvárjuk és felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy ítélje el ezeket a cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el az ilyen jelenségeket” – olvashatjuk.

A filoszemita Mandiner a napi sóletszünet alatt tovább ütötte a vasat, arról írnak ugyanis, hogy Tárkányiról egy másik, hasonló kép is előkerült. A lap szerint az említett kép Tárkányi Zsolt privát közösségi oldalán található. A fotót 2016. június 18-án töltötte fel, és az látható rajta, hogy karját náci üdvözlésre lendítő illető társaságában szurkol – egy jellegzetes ingben. A ruhadarab, amit a fotón Tárkányi Zsolt visel, egy Thor Steinar ing. A német márkát a szélsőjobboldali, "neonáci szubkultúra" jellegzetes utcai viseleteként tartják számon.

(Index nyomán Kuruc.info)