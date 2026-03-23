Toroczkai: ahhoz nem kell titkosszolgálat, hogy tudjuk, Panyi Szabolcs nem újságíró, és nem független

Ahhoz nem kell titkosszolgálat, hogy tudjuk, Panyi Szabolcs nem újságíró, és nem független. A március 15-i beszédemben is utaltam rá. Csak a hülye nem látta, hogy annak a nemzetközi mélyállamnak az ügynöke, amely államok felett áll, de kormányokat, titkosszolgálatokat mozgat. Annak a mélyállamnak, amely a Jeffrey Epstein-aktákból is jól kirajzolódik, és amely például a Világgazdasági Fórumot, annak vezetője és Epstein levelezéséből is tudhatóan, az ENSZ szerepének átvételére szánta - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

Panyi Szabolcs rendszeresen kizárólag operatív, titkosszolgálati eszközökkel megszerezhető információkat oszt meg. Hogy mely országok titkosszolgálatai jöhetnek szóba? Nyilván olyanok, amelyek előszeretettel avatkoznak be más országok választásaiba, s ahol a mélyállam uralkodik. Demokrata vezetésnél az amerikai, Európában a brit, vagy a romániai választásokba beavatkozó, a Telegram tulajdonosát a cenzúra visszautasítása miatt terrorizáló francia, vagy a német, Tusk és Sikorski idején a lengyel, esetleg a saját brüsszeli "elhárítás".

És mielőtt valaki azt mondaná, hogy de hát ezek NATO-szövetséges, illetve uniós államok, gyorsan tegyük hozzá: nem a nemzetközi mélyállamhoz csatlakozott Magyarország, hanem elvileg szuverén, demokratikus országokhoz, független államként, szövetségesként.

Ami a Panyi által most nyilvánosságra hozott, lehallgatott Szijjártó-Lavrov beszélgetést illeti: az arról szól, hogy két miniszterelnök találkozóját sürgeti egy kampányban. Nyilvánvaló, hogy most Szijjártó ugyanilyen beszélgetéseket folytatott az amerikai kollégájával, annak érdekében, hogy az amerikai külügyminiszter Magyarországra látogasson a kampányban. Marco Rubio el is jött februárban Budapestre. Ez egészen biztosan nem hazaárulás, nem bűncselekmény.

Valószínűleg ezért is beszélt Szijjártó Péter nyílt telefonon az orosz kollégájával. Ha Szijjártó külügyminiszterként nem lenne képes a védett vonalat magának megoldani, az valami olyan amatőrség, nemzetbiztonsági veszély lenne, amibe jobb bele sem gondolni.

Azok a most nyilvánosságra került mondatok az igazán veszélyesek, ha igazak, amelyek szerint Panyi Szabolcs a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjét, Orbán Anitát irányítani tudja. Panyi ugyanis nem egy megválasztott állami tisztviselő, hanem a globális pénzügyi körök embere.

Egyelőre még mindig a nemzetközi mélyállam avatkozik be a leghatékonyabban a magyarországi választásokba, és az összes ilyen hírnél hatásosabb az a Meta-cenzúra, amit a Mi Hazánk ellen vetnek be.

Ugyanakkor ennek ellenére is versenyben vagyunk az iszonyatos túlerővel rendelkező Fidesszel és Tisza Párttal szemben.